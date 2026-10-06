Авторынок впал в осеннюю спячку

Автомобильный рынок продолжает стагнировать: новых факторов для роста спроса нет, никуда не делись и прежние трудности — высокие ставки по кредитам и сокращение покупательной способности. В октябре на продажи будет негативно влиять приостановка программы льготных автокредитов, но интерес к покупке новых автомобилей, вероятно, подогреет предстоящая в январе индексация утильсбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на 6,2% год к году, до 115,1 тыс. штук, подсчитал «Автостат». По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, негативная динамика связана с высокой базой прошлого года: тогда триггером стали новые ставки утильсбора, сейчас подобных стимулов роста нет.

В целом ситуацию на авторынке большинство опрошенных “Ъ” дилеров описывают как стагнацию. «Рост к августу всего на 0,7% это хорошо показывает: рынок находится примерно на одном уровне, но устойчивых факторов для заметного роста пока нет»,— добавляет директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов. Причин несколько, поясняет он. Во-первых, изменилось поведение дилеров: ранее одной из главных задач было максимально быстро сокращать стоки, поэтому в ход шли «агрессивные» скидки. Сейчас, уточняет господин Блинов, дилеру важно не просто продать автомобиль, а заработать хоть что-то на этой продаже. Во-вторых, сохраняется проблема доступности автокредитования, и речь не только о высокой стоимости кредита — банки достаточно жестко оценивают заемщиков. «По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты летом сохранялась на уровне около 70%,— рассказывает он.— Это очень серьезный ограничитель для рынка». В-третьих, продолжает он, покупатель масс-сегмента все чаще склоняется к покупке автомобиля с пробегом или продолжению эксплуатации своей машины.

В основе общего падения рынка — сокращение покупательной способности населения, добавляет руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко. «Все-таки новую машину покупают, когда более или менее понятно с остальными тратами»,— говорит он. Господин Шевченко также отмечает, что в компании последовательно сокращают число салонов, занятых реализацией новых машин, поскольку «заработать в дилерстве сегодня очень непросто».

Согласно «Автостату», лидерство на российском авторынке в сентябре сохраняет Lada. Продажи бренда выросли на 7,6%, до 28,4 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 19,6%, до 13,4 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 12,4 тыс. штук (рост в 4,7 раз). Самые продаваемые модели — Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion. По итогам января—сентября рынок остается в «плюсе»: 960 тыс. машин, что на 7,2% выше аналогичных показателей прошлого года.

Топ марок по продажам новых легковых автомобилей в январе—сентябре 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Марка Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%) 1 Lada 236 806 24,67 –0,4 2 Haval 127 666 13,3 16,4 3 Tenet 101 136 10,53 Рост в 37 раз 4 Geely 58 077 6,05 –6,9 5 Belgee 42 977 4,48 6,1 6 Changan 40 768 4,25 –19,5 7 Jetour 27 565 2,87 –0,4 8 Toyota 26 667 2,78 54,8 9 Mazda 21 218 2,21 Рост в 6,1 раза 10 Jeland 8 436 0,88 н/д Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

На продажи в следующем месяце, считают опрошенные “Ъ” дилеры, будет негативно влиять приостановка программ льготного автокредитования и лизинга (см. “Ъ” от 30 сентября). По оценке господина Терлюкевича, в свете этого фактора реализация новых машин в октябре может упасть на 8–10%: «Мой прогноз на октябрь — 110 тыс. штук вместо потенциальных 120 тыс.». Приостановка программ приведет к резкому падению реализации гибридов и электромобилей, считает директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов, прогнозирующий продажи в октябре на уровне 115–118 тыс. машин. По данным дилера, контрактация по автомобилям, которые раньше попадали под программы поддержки, уже снизилась на 70–80%.

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—сентябре 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%) 1 Lada Granta 92 523 9,64 –12,8 2 Tenet T7 55 905 5,82 Рост в 43,1 раза 3 Haval Jolion 54 628 5,69 24,3 4 Lada Vesta 44 449 4,63 –28,2 5 Lada Niva Travel 31 440 3,27 33,2 6 Lada Iskra 24 968 2,6 Рост в 195,1 раза 7 Lada Niva Legend 24 318 2,53 –0,5 8 Mazda CX-5 19 631 2,04 Рост в 7,6 раза 9 Tenet T4L 16 882 1,76 н/д 10 Belgee X50+ 16 058 1,67 н/д Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Павел Шевченко считает, что октябрь будет примерно равен сентябрю. «В минус будет играть приостановка государственной поддержки, в плюс — тот факт, что близится конец года, и производителям нужно показывать хорошие цифры продаж и разгружать склады»,— рассуждает он. Октябрь — традиционно один из сильных месяцев для авторынка, напоминает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Он ожидает продажи выше сентябрьских.

Фундаментальных причин для резкого изменения траектории рынка, особенно после отмены программ господдержки, нет, считает Юрий Блинов, оценивая октябрьские продажи в 110–115 тыс. штук. При этом в конце года может появиться дополнительный фактор, полагает он: часть клиентов, которые планировали замену автомобиля в ближайшие месяцы, постараются провести сделку до повышения утильсбора с 1 января 2027 года.

Наталия Мирошниченко