Апелляционный суд отменил решение о введении наблюдения в «Межрегионстрое»
Компания строила нефтепровод на Севере Красноярского края по заказу «Роснефти»
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение о введении процедуры наблюдения в отношении подрядчика строительства нефтепровода на Севере Красноярского края — ООО «Межрегионстрой». Суд удовлетворил апелляционную жалобу предприятия на решение арбитражного суда Москвы, следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть постановления на данный момент не раскрыта.
Процедура наблюдения была введена в отношении стройкомпании в июле 2026 года по заявлению ООО «ЛТ Финанс» из-за долга в размере около 44 млн руб. Позже к процессу присоединились управление ФНС по Кировской области, а также компании «Френда», «Березка-2», «Термона Сибирь Сервисмонтаж» и др.
Параллельно с процессом о банкротстве в марте 2026 года входящее в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти» ООО «Восток ойл» обратилось в арбитражный суд Красноярского края с иском к «Межрегионстрою» о взыскании 1,2 млрд руб. неотработанного аванса по договору строительства нефтепровода «Ванкор — Сузун». В октябре «Восток ойл» потребовало приостановить дело о взыскании. Компания обосновала это тем, что исход данного спора напрямую зависит от результатов дела о банкротстве подрядчика.
Согласно материалам суда, с декабря 2025 года «Межрегионстрой» фактически прекратил работы на нефтепроводе, договор о строительстве которого был заключен в 2021 году. Подрядчик допустил просрочку по отдельным этапам до 600 дней, а общий объем невыполненных обязательств достиг 61,25%.
Общий объем исков к «Межрегионстрою» по гражданским делам превышает 5,5 млрд руб. Крупнейшую претензию на 4,3 млрд руб. о взыскании задолженности заявило ООО «Синарастройкомплект» из группы «Синар».