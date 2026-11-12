Апелляционный суд отменил решение о введении наблюдения в «Межрегионстрое»

Параллельно с процессом о банкротстве в марте 2026 года входящее в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти» ООО «Восток ойл» обратилось в арбитражный суд Красноярского края с иском к «Межрегионстрою» о взыскании 1,2 млрд руб. неотработанного аванса по договору строительства нефтепровода «Ванкор — Сузун». В октябре «Восток ойл» потребовало приостановить дело о взыскании. Компания обосновала это тем, что исход данного спора напрямую зависит от результатов дела о банкротстве подрядчика.