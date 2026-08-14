Отгрузка нефти из Казахстана в Усть-Лугу снизилась на 17% за год

Объем отгрузки нефти из Казахстана в направлении порта Усть-Луга в Ленинградской области в июле 2026 года составил 286 тыс. тонн. Это на 58 тыс. тонн, или 16,9%, меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную компанию «КазТрансОйл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казахстан сократил поставки нефти в Усть-Лугу до 286 тыс. тонн

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Казахстан сократил поставки нефти в Усть-Лугу до 286 тыс. тонн

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При этом поставки казахстанской нефти в направлении Новороссийска, напротив, выросли. В июле туда было экспортировано 360 тыс. тонн — на 10 тыс. тонн, или 3%, больше, чем годом ранее.

Усть-Луга 14 августа подверглась атаке беспилотников. В результате в порту произошло возгорание, были зафиксированы повреждения. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за время атаки в регионе сбили 54 БПЛА.

Ранее Дрозденко сообщил о ликвидации последствий атаки в порту. По его словам, жертв нет.

Матвей Николаев