В Ярославской области хотят увеличить стоимость патентов для ИП

В розничной торговле из расчета стоимости патента уберут ассортимент. Для магазинов с торговым залом и точек без зала площадью свыше 5 кв. м налоговая база может вырасти примерно на 202%, для точек без зала площадью до 5 кв. м — на 267%. Максимальный рост придется на торговые автоматы. В Ярославле налоговая база на один торговый автомат вырастет со 136,7 тыс. до 501,5 тыс. руб. Для продавцов, к которым уже применяется самый высокий показатель в их группе муниципалитетов, база останется прежней.