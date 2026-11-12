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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области хотят увеличить стоимость патентов для ИП

Депутаты Ярославской областной думы внесли законопроект об изменении налоговой базы для ИП на патентной системе. Это следует из проекта закона и пояснительной записки, опубликованных на сайте облдумы. По оценке авторов, поправки принесут местным бюджетам дополнительно около 60 млн руб.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Проект предусматривает отдельную налоговую базу для ИП без работников. Для 67 видов деятельности, включая парикмахерские услуги, пошив одежды, ремонт бытовой техники и другие, она составит 950 тыс. руб. в год. Сейчас база составляет от 78,65 тыс. до 143 тыс. руб. в зависимости от муниципалитета. Годовой патент для таких ИП подорожает в 6,6–12,1 раза.
Для ИП с работниками по тем же видам деятельности предлагают установить единую базу по всей области — 143 тыс. руб. в год на одного работника. В Ярославле уже действует такой показатель. В Рыбинске база вырастет примерно на 18%, в Переславль-Залесском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском округах — на 43%, в остальных 12 округах, включая Рыбинский, Даниловский, Гаврилов-Ямский и Некрасовский, — на 82%.
Отдельную базу для ИП без работников предлагают ввести также в автосервисе, ритуальных услугах и общепите без зала обслуживания. Для них патент подорожает соответственно в 1,6–3 раза, в 2,1–3,8 раза и в 3,6–6,5 раза. Для ИП с работниками в этих трех сферах проект сохраняет действующую налоговую базу.
В розничной торговле из расчета стоимости патента уберут ассортимент. Для магазинов с торговым залом и точек без зала площадью свыше 5 кв. м налоговая база может вырасти примерно на 202%, для точек без зала площадью до 5 кв. м — на 267%. Максимальный рост придется на торговые автоматы. В Ярославле налоговая база на один торговый автомат вырастет со 136,7 тыс. до 501,5 тыс. руб. Для продавцов, к которым уже применяется самый высокий показатель в их группе муниципалитетов, база останется прежней.
Для других категорий ИП на патенте размер налоговой базы не меняется. Как говорится в пояснительной записке, авторы проекта рассчитывают упростить применение патентной системы и снизить риск ошибок при использовании патентов. Поправки предлагают ввести с 1 января 2027 года.
Антон Голицын