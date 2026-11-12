В Ярославской области хотят увеличить стоимость патентов для ИП
Депутаты Ярославской областной думы внесли законопроект об изменении налоговой базы для ИП на патентной системе. Это следует из проекта закона и пояснительной записки, опубликованных на сайте облдумы. По оценке авторов, поправки принесут местным бюджетам дополнительно около 60 млн руб.
Проект предусматривает отдельную налоговую базу для ИП без работников. Для 67 видов деятельности, включая парикмахерские услуги, пошив одежды, ремонт бытовой техники и другие, она составит 950 тыс. руб. в год. Сейчас база составляет от 78,65 тыс. до 143 тыс. руб. в зависимости от муниципалитета. Годовой патент для таких ИП подорожает в 6,6–12,1 раза.
Для ИП с работниками по тем же видам деятельности предлагают установить единую базу по всей области — 143 тыс. руб. в год на одного работника. В Ярославле уже действует такой показатель. В Рыбинске база вырастет примерно на 18%, в Переславль-Залесском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском округах — на 43%, в остальных 12 округах, включая Рыбинский, Даниловский, Гаврилов-Ямский и Некрасовский, — на 82%.
Отдельную базу для ИП без работников предлагают ввести также в автосервисе, ритуальных услугах и общепите без зала обслуживания. Для них патент подорожает соответственно в 1,6–3 раза, в 2,1–3,8 раза и в 3,6–6,5 раза. Для ИП с работниками в этих трех сферах проект сохраняет действующую налоговую базу.
В розничной торговле из расчета стоимости патента уберут ассортимент. Для магазинов с торговым залом и точек без зала площадью свыше 5 кв. м налоговая база может вырасти примерно на 202%, для точек без зала площадью до 5 кв. м — на 267%. Максимальный рост придется на торговые автоматы. В Ярославле налоговая база на один торговый автомат вырастет со 136,7 тыс. до 501,5 тыс. руб. Для продавцов, к которым уже применяется самый высокий показатель в их группе муниципалитетов, база останется прежней.
Для других категорий ИП на патенте размер налоговой базы не меняется. Как говорится в пояснительной записке, авторы проекта рассчитывают упростить применение патентной системы и снизить риск ошибок при использовании патентов. Поправки предлагают ввести с 1 января 2027 года.