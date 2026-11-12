На Ставрополье изменят порядок рассмотрения законопроектов

После выступления представителя комитета будет проходить обсуждение, в котором смогут участвовать комитеты и депутаты краевой думы, а также приглашенные лица. Они смогут выступать с сообщениями, вносить предложения и замечания. По завершении дискуссии представитель ответственного комитета получит возможность выступить с заключительным словом и проанализировать поступившие предложения.