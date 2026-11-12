На Ставрополье изменят порядок рассмотрения законопроектов
В Думе Ставропольского края рассмотрение законопроектов предлагают начинать с доклада представителя ответственного комитета, а не автора законодательной инициативы. Это следует из проекта закона «О внесении изменений в Закон Ставропольского края „О порядке принятия законов Ставропольского края“», с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Согласно действующему порядку, первым выступает субъект законодательной инициативы, внесший законопроект, или его представитель, после чего слово предоставляется представителю ответственного комитета, который выступает с содокладом. Исключение предусмотрено для случаев, когда инициатор к моменту рассмотрения законопроекта утратил право законодательной инициативы.
Законопроект предлагает отказаться от такой последовательности. Доклад представителя ответственного комитета станет обязательным началом рассмотрения независимо от того, кто внес законодательную инициативу. Отдельный содоклад при этом не предусматривается.
После выступления представителя комитета будет проходить обсуждение, в котором смогут участвовать комитеты и депутаты краевой думы, а также приглашенные лица. Они смогут выступать с сообщениями, вносить предложения и замечания. По завершении дискуссии представитель ответственного комитета получит возможность выступить с заключительным словом и проанализировать поступившие предложения.
При этом автор законопроекта или его представитель по-прежнему сможет участвовать в рассмотрении инициативы. Проект закрепляет его приглашение как на заседание ответственного комитета, так и на заседание Думы Ставропольского края. Исключение составят субъекты законодательной инициативы, утратившие соответствующее право.
В пояснительной записке необходимость поправок объясняется уточнением процедуры рассмотрения региональных законопроектов. По мнению разработчиков, отдельное выступление автора инициативы и последующий содоклад представителя ответственного комитета не требуются. Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета.