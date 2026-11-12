Верховный суд Удмуртии сохранил приговор уфимцам по делу о грабеже криптовалюты
Среди потерпевших — двое жителей Ижевска
Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию по июльскому приговору четырем жителям Уфы, похитившим у двух ижевчан криптовалюту более чем на 4,5 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Суд первой инстанции установил, что в июле 2025 года четверо жителей Уфы в возрасте от 19 до 27 лет проникли в дом к двум ижевчанам, которые занимались конвертацией криптовалюты. Они потребовали от пострадавших сообщить коды доступа к личному кабинету на платформе BYBIT. Преступники угрожали потерпевшим физической расправой. Получив пароли, фигуранты перевели электронные деньги на свой счет.
Позже полицейские Удмуртии задержали обвиняемых в Башкирии. Их осудили на срок от 2,5 до 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима (ст. 161 УК). Подсудимые признали вину и возместили гражданский иск одного из потерпевших в размере 120 тыс. руб.
Тогда гособвинитель и прокурор подали апелляцию, назвав ранее вынесенный приговор слишком мягким. Они потребовали конфисковать телефон одного из осужденных, с помощью которого тот выманил потерпевшего выйти из квартиры.
Защитники просили смягчить приговор и указали, что осужденные были вынуждены пойти на преступление ради погашения долга и не применяли насилие. Также они отметили, что суд первой инстанции формально учел положительные данные об осужденных и не учел влияние наказания на жизнь их семей.
Сами осужденные в ходе суда апелляционной инстанции признали вину, указали на свой молодой возраст и просили смягчить наказание, а по возможности — не лишать их свободы. По итогам заседания уголовная коллегия признала ранее вынесенный приговор обоснованным и справедливым.