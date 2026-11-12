Верховный суд Удмуртии сохранил приговор уфимцам по делу о грабеже криптовалюты

Защитники просили смягчить приговор и указали, что осужденные были вынуждены пойти на преступление ради погашения долга и не применяли насилие. Также они отметили, что суд первой инстанции формально учел положительные данные об осужденных и не учел влияние наказания на жизнь их семей.