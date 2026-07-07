Четыре человека осуждены в Удмуртии за хищение криптовалюты на 4,5 млн рублей

Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор троим жителям Уфы и одному ижевчанину за хищение криптовалюты на сумму более 4,5 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Преступление было совершено в июле 2025 года. Злоумышленники ночью проникли в квартиру двух местных жителей, которые занимались конвертацией криптовалюты, и потребовали от них сообщить коды доступа к личному кабинету на платформе BYBIT. При этом преступники угрожали потерпевшим и применили физическое насилие. Получив пароли, фигуранты перевели электронные деньги на свой счет.

Сотрудники отдела №2 управления уголовного розыска МВД по Удмуртии, при поддержке Росгвардии задержали преступников на территории Башкирии, куда они скрылись на арендованной иномарке сразу после совершения преступления.

Суд признал их виновными по статье 161 УК (грабеж) и назначил им от двух с половиной до шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В ходе следствия подсудимые признали вину и возместили материальный ущерб. Иск одного из потерпевших о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично — в размере 120 тыс. руб.

Карина Пырина