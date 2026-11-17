«Экологические проекты особенно ценны тем, что их результат остается с людьми на долгие годы. Посаженные деревья и кустарники станут частью общественных пространств, а сами территории — более ухоженными и комфортными для жителей. Важно, чтобы такие изменения создавались общими усилиями», — отметил Денис Загребельный.