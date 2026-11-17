Зеленое наследие: как бизнес и ветераны сохраняют памятные места Новосибирского района
Экологическая инициатива объединила ветеранов, школьников, местных активистов и представителей бизнеса. Первые растения появились в сквере у памятника погибшим воинам в Березовке.
В Новосибирском районе прошла экологическая акция по озеленению общественных пространств и памятных мест, организованная совместно ПКО «Защита онлайн» и Советом ветеранов Новосибирского района. Компания обеспечила финансовую поддержку проекта, выделив средства на приобретение 35 саженцев: пяти голубых елей и 30 гортензий.
Первым местом проведения акции стала Березовка. Здесь растения высадили в сквере возле памятника погибшим воинам. В мероприятии приняли участие генеральный директор «Защиты онлайн» Денис Загребельный, председатель Совета ветеранов Новосибирского района Любовь Жаналиева, председатель первичной ветеранской организации поселка Галина Конякина, ученики Березовской школы № 12, ветераны и работники ЖКХ.
Саженцы также передали в Новолуговое, Железнодорожный, Малиновку, Ложок и Мичуринский. К их высадке подключились местные активисты и ветеранские организации.
На приобретение растений, грунта, удобрений и инвентаря компания выделила 150 тысяч рублей. Однако значение инициативы не ограничивается благоустройством территорий. Такие проекты помогают сохранять памятные места, вовлекать жителей в заботу об окружающей среде и создавать пространство для взаимодействия разных поколений.
Для ПКО «Защита онлайн» участие в жизни региона — возможность поддерживать инициативы, которые отвечают реальным потребностям местных сообществ. Такое партнерство помогает объединять ресурсы бизнеса и активность жителей, чтобы вместе решать задачи, важные для развития территории.
«Экологические проекты особенно ценны тем, что их результат остается с людьми на долгие годы. Посаженные деревья и кустарники станут частью общественных пространств, а сами территории — более ухоженными и комфортными для жителей. Важно, чтобы такие изменения создавались общими усилиями», — отметил Денис Загребельный.