В Шушарах при взрыве автомобиля погиб полковник
Взрывное устройство сработало дистанционно
Утром 12 ноября в Шушарах на Колпинском шоссе взорвался автомобиль. По данным «Фонтанки», за рулем находился военнослужащий, который погиб. Пассажир, приходившийся ему членом семьи, выжил, но получил ранения.
По информации издания, взрывное устройство сработало дистанционно. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным «Яндекс Карт», движение по Колпинскому шоссе сейчас перекрыто.
Похожий случай произошел в Петербурге в августе. Утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, за рулем которого находился подполковник из подразделения ВВС и ПВО. Военнослужащий погиб, его супруга получила тяжелые травмы. По версии следствия, к автомобилю прикрепили самодельное взрывное устройство. Позднее правоохранители установили предполагаемую исполнительницу подрыва. Подробнее об этом — в материале «Ъ Северо-Запад» «Взрыв в Славянке».