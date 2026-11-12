В Шушарах при взрыве автомобиля погиб полковник

Похожий случай произошел в Петербурге в августе. Утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, за рулем которого находился подполковник из подразделения ВВС и ПВО. Военнослужащий погиб, его супруга получила тяжелые травмы. По версии следствия, к автомобилю прикрепили самодельное взрывное устройство. Позднее правоохранители установили предполагаемую исполнительницу подрыва.