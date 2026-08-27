Взрыв в Славянке

Следственный комитет России подтвердил, что погибший в Пушкинском районе Санкт-Петербурга водитель был военнослужащим. Его автомобиль взорвался утром в Славянке. Внутри также находилась супруга офицера, которая выжила, но была госпитализирована с серьезными травмами. В кроссовере, по предварительным данным, могла сработать самодельная бомба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очевидцы описали взрыв как очень мощный: у Geely выбило заднее стекло, оторвало капот и бампер. Обломки разлетелись на десятки метров. Осколками повреждены соседние транспортные средства

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ Очевидцы описали взрыв как очень мощный: у Geely выбило заднее стекло, оторвало капот и бампер. Обломки разлетелись на десятки метров. Осколками повреждены соседние транспортные средства

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

27 августа утром на Ростовской улице в микрорайоне Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга взорвался кроссовер Geely, в котором находились офицер Вооруженных сил РФ и его супруга. Местные жители услышали характерный грохот около 10:00 у магазина «Магнит» и рядом с ПВЗ маркетплейса Ozon недалеко от Колпинского шоссе. Пара в этот момент выезжала с парковки. В машине, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное со стороны водителя.

Мужчина погиб на месте, его жена с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Очевидцы описали взрыв как очень мощный: у Geely выбило заднее стекло, оторвало капот и бампер. Обломки разлетелись на десятки метров. Осколками повреждены соседние транспортные средства. Сработавшая сигнализация соседней машины продолжала звучать около 15 минут, пока ее владелец не пришел.

Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту произошедшего уголовное дело. На месте сразу же прибыли взрывотехники, территория была оцеплена. Имена не разглашаются, но личности потерпевших установлены.

При этом в СКР подтвердили, что погибший служил в одной из воинских частей, а его супруга находится в реанимации.

В СМИ сообщали, что скончавшийся водитель — полковник. В прессе также всплывали различные версии ЧП, включая неисправный газовый баллон, но официальная причина пока не названа, как и не появилось на момент публикации информации о подозреваемых.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, а в ближайшее время назначат судебные экспертизы.

Андрей Кучеров