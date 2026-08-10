Казахстан перенаправил часть экспорта нефти после серии атак на КТК

В июле Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта по альтернативным маршрутам из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного после серии атак БПЛА. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минэрго республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

В министерстве подчеркнули увеличение транспортировки нефти по направлению Атырау — Самара и рост поставок в Китай. По остальным экспортным направлениям объемы транспортировки сохранились на уровне средних плановых показателей.

Атырау — Самара — участок магистральной нефтепроводной системы «Узень — Атырау — Самара», соединяющей месторождения Казахстана с российской системой транспортировки нефти. Направление используется для поставок казахстанской нефти через российскую систему магистральных нефтепроводов.

КТК транспортирует нефть с месторождений Казахстана через территорию России к морскому терминалу в районе Новороссийска. В июле работа терминала была нарушена после атак беспилотников на объекты КТК и танкеры, задействованные в перевозке нефти.

19 июля терминал КТК был вынужден приостановить погрузку нефти. Позже Минэнерго Казахстана сообщило о сокращении объемов нефтедобычи из-за остановки работы консорциума. При этом ведомство заявляло, что речь идет о временных перебоях, а не о полной остановке КТК.

На фоне сбоев Казахстан также рассматривает дополнительные маршруты экспорта нефти. По данным «Интерфакс-Казахстан», среди них — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, Баку — Супса и транспортировка через Каспий по территории Азербайджана.

Ситуация вокруг КТК обсуждалась и на дипломатическом уровне. 29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых стороны затронули ситуацию вокруг консорциума.

В августе Bloomberg сообщил, что США добились от Украины обязательств не наносить новые удары по нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, имеющим значение для экспорта казахстанской нефти.

Анна Гречко