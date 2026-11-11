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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Мединский: Россия и Украина приблизились к миру

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби заявил, что Россия и Украина приблизились к достижению мира.
Владимир Мединский

Владимир Мединский

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Журналист информационной службы «Вести» Евгений Попов спросил господина Мединского, приблизились ли страны к достижению мира. «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», — сказал Владимир Мединский.
Переговоры между представителями России, Украины и США проходили в Абу-Даби шли последние два дня. Завтра, 12 ноября, в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с президентом Владимиром Путиным.

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