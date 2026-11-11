Мединский: Россия и Украина приблизились к миру
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби заявил, что Россия и Украина приблизились к достижению мира.
Журналист информационной службы «Вести» Евгений Попов спросил господина Мединского, приблизились ли страны к достижению мира. «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», — сказал Владимир Мединский.
Переговоры между представителями России, Украины и США проходили в Абу-Даби шли последние два дня. Завтра, 12 ноября, в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с президентом Владимиром Путиным.