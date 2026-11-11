Мединский: Россия и Украина приблизились к миру

Переговоры между представителями России, Украины и США проходили в Абу-Даби шли последние два дня. Завтра, 12 ноября, в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с президентом Владимиром Путиным.