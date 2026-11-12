Госзакупки зерна в Ставропольском крае за девять месяцев выросли на 48%

Госучреждения и госкомпании Ставропольского края в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 45 тендеров на закупку зерна, зерновых и масличных против 46 процедур годом ранее. При этом объем закупок в этом году увеличился на 48,3% — с 29 млн до 43 млн руб. Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки РТС-Тендер по итогам анализа данных ЕИС.