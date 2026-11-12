Госзакупки зерна в Ставропольском крае за девять месяцев выросли на 48%
Госучреждения и госкомпании Ставропольского края в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 45 тендеров на закупку зерна, зерновых и масличных против 46 процедур годом ранее. При этом объем закупок в этом году увеличился на 48,3% — с 29 млн до 43 млн руб. Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки РТС-Тендер по итогам анализа данных ЕИС.
Большая часть тендеров пришлась на сушеный горох: за девять месяцев его закупили на 18 млн руб. против 18,9 млн руб. годом ранее. На втором месте по объему — семена подсолнечника, их приобрели на 11,9 млн руб., тогда как за аналогичный период прошлого года таких закупок не было.
По словам генерального директора АО «Восточная биржа» Станислава Дмитрова, основной площадкой для заключения сделок по зерновым является Национальная товарная биржа. На спот-рынке НТБ в формате биржевых товарных аукционов проходят торги в рамках государственных закупочных товарных интервенций зерна.
Закупки для госинтервенций проводит «Объединенная зерновая компания» — единственный государственный агент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Эти процедуры идут на бирже по отдельному «Закону о зерне» и по 325-ФЗ «Об организованных торгах».