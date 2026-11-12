Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Удмуртия

Врио главы Удмуртии прокомментировала атаку БПЛА 11 ноября

Пострадавших и разрушений нет
При отражении атаки БПЛА в небе над Удмуртией никто не пострадал. Разрушений также нет, рассказала в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова.
Напомним, днем 11 ноября системы ПВО РФ уничтожили 85 дронов в 10 регионах, включая Удмуртию, и над акваторией Черного моря. Утром объявлялся режим угрозы атаки БПЛА. Он действовал более шести часов. Аэропорт Ижевска не принимал самолеты. В городах и районах республики звучали сирены.