Врио главы Удмуртии прокомментировала атаку БПЛА 11 ноября
Пострадавших и разрушений нет
При отражении атаки БПЛА в небе над Удмуртией никто не пострадал. Разрушений также нет, рассказала в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова.
Напомним, днем 11 ноября системы ПВО РФ уничтожили 85 дронов в 10 регионах, включая Удмуртию, и над акваторией Черного моря. Утром объявлялся режим угрозы атаки БПЛА. Он действовал более шести часов. Аэропорт Ижевска не принимал самолеты. В городах и районах республики звучали сирены.