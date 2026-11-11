Минобороны: 11 ноября в небе над Удмуртией сбили БПЛА
Всего системы ПВО уничтожили 85 дронов на территории страны
Как минимум один беспилотник сбили в небе над Удмуртией в период с 09:00 до 21:00 по местному времени, следует из сводки Минобороны. Всего системы ПВО уничтожили за это время 85 дронов в 10 регионах РФ и над акваторией Черного моря.
Напомним, сегодня утром в Удмуртии объявлялся режим угрозы атаки БПЛА. Он действовал более шести часов. Аэропорт Ижевска не принимал самолеты. В городах и районах республики звучали сирены. Местные власти прилет беспилотника не прокомментировали.