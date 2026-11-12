Законопроект о платном резервировании госрегзнаков через «Госуслуги» перепишут

Чиновники настаивают на максимальном упрощении схемы «распределения» номеров. В ведении МВД должен находиться перечень доступных сочетаний букв и цифр — их-то и предложат приобрести гражданам по правительственным тарифам через портал «Госуслуги». От идеи аукционов, введения классификации номеров на уникальные и индивидуальные с разными тарифами и прочих усложнений, скорее всего, откажутся.