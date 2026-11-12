Законопроект о платном резервировании госрегзнаков через «Госуслуги» перепишут
Как выяснил “Ъ”, комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отзыва на законопроект «Новых людей», позволяющий гражданам выбирать за деньги так называемые красивые автомобильные номера (с привлекательным сочетанием букв и символов). В кабмине поддерживают документ в целом при условии его доработки ко второму чтению.
О заложенной в документе идее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в сентябре 2025 года сообщил Владимиру Путину. Тот концептуально инициативу поддержал, и спустя месяц депутаты внесли соответствующий законопроект в Госдуму. В апреле 2026 года документ отправили на доработку по просьбе думского комитета по транспорту, обновленную редакцию представили спустя месяц. Тогда депутаты предложили довольно сложную правовую конструкцию.
Чиновники настаивают на максимальном упрощении схемы «распределения» номеров. В ведении МВД должен находиться перечень доступных сочетаний букв и цифр — их-то и предложат приобрести гражданам по правительственным тарифам через портал «Госуслуги». От идеи аукционов, введения классификации номеров на уникальные и индивидуальные с разными тарифами и прочих усложнений, скорее всего, откажутся.