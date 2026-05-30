Водители смогут похвастаться индивидуальностью и уникальностью

Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать «красивый» номер, доработан по замечаниям правительства и внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать «уникальный» номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также «индивидуальный», где сочетания символов определят сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство РФ, половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД. Однако у экспертов вызывает вопросы норма о трехлетнем запрете перепродажи автомобиля с «уникальным» номером.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Госдуму поступила новая редакция законопроекта, позволяющего гражданам купить так называемый красивый номер (с определенным сочетанием букв и цифр). Об этом сообщил первый замглавы комитета по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»), добавив, что законопроект «доработали по замечаниям правительства и нашего комитета». Сейчас документ отправлен в рассылку для сбора отзывов.

Поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств» еще в октябре 2025 года внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди». Месяцем ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев изложил свою идею с продажей номеров на встрече президента Владимира Путина с думскими фракциями. «Почему нет? Чего здесь такого? Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается»,— сказал тогда глава государства. Несмотря на такую поддержку, в апреле 2026 года первая версия инициативы была отправлена на доработку. Требовалось уточнение, какие номера можно выставлять на продажу, как формировать тарифы и кто будет администрировать новую систему, пояснял Павел Федяев. Новая редакция получилась «более осознанная и более продуманная», сказал депутат. «Нашу критику авторы услышали и восприняли правильно,— заявил он “Ъ”.— Комитет по транспорту готов к работе над обновленным документом, он стал более четким, ясным и понятным людям».

Речь идет о государственном регистрационном номере (ГРН) транспортного средства, который печатается на железной пластине. В новой версии законопроекта сохранилась возможность «резервирования» номеров с использованием портала «Госуслуги» — при этом добавлена их классификация.

«Уникальными ГРН» будут считаться те, в которых совпадают цифры в номере и коде региона (например, А177АА177); номера со всеми одинаковыми цифрами или одинаковыми буквами (например, О888МО77 или А567АА77), а также с цифрами, кратными десяти или ста (например, А100АМ77 или М010МВ78).

При необходимости правительство сможет установить и иные «уникальные» сочетания. «Индивидуальными» же будут считаться ГРН, где сочетания букв и цифр выбрали сами автовладельцы.

За возможность резервирования ГРН будет взиматься плата по тарифам и правилам, которые позже разработает правительство. Судя по логике поправок, «уникальные» и «индивидуальные» номера будут стоить дороже обычных. Инициатива принесет федеральному бюджету до 25 млрд руб. ежегодно, считают эксперты, на которых ссылаются разработчики законопроекта. При этом 50% собираемых денег власти направят в фонд денежного довольствия сотрудников МВД, то есть на зарплаты, надбавки, премии и другие выплаты.

Владельцу автомобиля с «уникальным» номером запретят передавать машину новому собственнику в течение трех лет с даты выдачи ГРН. Согласно пояснительной записке, так власти пытаются бороться с теневым рынком.

Сейчас цены за «красивые» ГРН на онлайн-аукционах могут достигать нескольких миллионов рублей.

Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 июля 2027 года. К этому времени нужно подготовить подзаконные акты и доработать информационные системы МВД. Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов считает предложенный механизм удобным. Похожую схему уже применяют власти Узбекистана, уточняет он. Вместе с тем эксперт предупреждает, что популярность сервиса во многом зависит от того, насколько удобно на портале «Госуслуги» будет организована «витрина ГРН» с возможностью поиска свободных сочетаний.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, напротив, считает механизм резервирования номеров недостаточно понятным. Более того, он считает, что трехлетнее ограничение права пользования автомобилем противоречит Гражданскому кодексу. Вместо этого он предлагает ввести полный запрет на перевешивание «красивых» номеров на другие машины: при продаже авто такой ГРН должен возвращаться в систему распределения. А вот господин Шкуматов поддерживает трехлетний период охлаждения — для исключения схем с перекупкой номеров. «Может быть, конечно, кто-то и начнет делать долгосрочную инвестицию в номера. Но я не уверен, что в этом будет толк, и таких людей будет много»,— считает эксперт.

Иван Буранов