Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Южный Урал

Выдача автокредитов в Челябинской области упала на 16,5% за год

В октябре 2026 года жителям Челябинской области выдали 3,1 тыс. автокредитов. Это на 16,5% меньше, чем в прошлом октябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В целом по стране россиянам в октябре одобрили 100,9 тыс. займов на машину. За год показатель упал на 19,6%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов зафиксирована в Ставропольском (–30,3%) и Краснодарском (–29,8%) краях, Самарской области (–26,6%), Удмуртской Республике (–24,9%), Волгоградской области (–23,2%) и Москве (–22,4%).
Виталина Ярховска