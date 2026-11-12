Выдача автокредитов в Челябинской области упала на 16,5% за год

В целом по стране россиянам в октябре одобрили 100,9 тыс. займов на машину. За год показатель упал на 19,6%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов зафиксирована в Ставропольском (–30,3%) и Краснодарском (–29,8%) краях, Самарской области (–26,6%), Удмуртской Республике (–24,9%), Волгоградской области (–23,2%) и Москве (–22,4%).