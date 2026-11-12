FDA потребовало предупредить о риске потери зрения при приеме препаратов для похудения

В России Минздрав рекомендовал дополнить инструкции к семаглутиду (действующее вещество «Оземпика») соответствующей информацией еще в августе 2026 года. Эксперты подчеркивают, что новые данные все равно не повод отказываться от терапии — по крайней мере для тех, у кого польза значительно превышает риски.