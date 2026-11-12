FDA потребовало предупредить о риске потери зрения при приеме препаратов для похудения
Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обязало производителей препаратов группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA) — включая семаглутид («Оземпик») и тирзепатид («Мунджаро») — добавить в инструкции информацию о возможном повышении риска редкого заболевания глаз — неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION).
NAION возникает из-за снижения кровотока в передней части зрительного нерва, хотя первопричина до конца не изучена. Заболевание проявляется внезапным безболезненным снижением зрения на одном глазу — пациенты часто замечают его при пробуждении,— а также выпадением участков поля зрения, искажением цветовосприятия и снижением центральной остроты зрения. В худшем случае зрение утрачивается необратимо.
В России Минздрав рекомендовал дополнить инструкции к семаглутиду (действующее вещество «Оземпика») соответствующей информацией еще в августе 2026 года. Эксперты подчеркивают, что новые данные все равно не повод отказываться от терапии — по крайней мере для тех, у кого польза значительно превышает риски.