Режим беспилотной опасности снят в Новосибирской области
В Омской области один человек пострадал в результате атаки БПЛА
В Новосибирской области не выявлено БПЛА во время действия режима беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
По словам главы региона, уведомления о введении соответствующего режима накануне вечером получали преимущественно жители западных районов области.
Как писал «Ъ-Сибирь», режим беспилотной опасности 11 ноября также вводился в Омской области. На территории Омска были обнаружены обломки дронов, сообщал губернатор Виталий Хоценко. По его данным, один человек пострадал, его состояние удовлетворительное.
Кроме того, в связи с угрозой атаки БПЛА были отменены соревнования в первый день юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири».