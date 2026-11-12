Режим беспилотной опасности снят в Новосибирской области

Как писал «Ъ-Сибирь», режим беспилотной опасности 11 ноября также вводился в Омской области. На территории Омска были обнаружены обломки дронов, сообщал губернатор Виталий Хоценко. По его данным, один человек пострадал, его состояние удовлетворительное.