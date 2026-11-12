Рынок систем защиты от БПЛА за 2026 год вырастет до 56 млрд рублей

По оценке холдинга «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех»), российский рынок систем защиты от беспилотников в 2026 году составит 56 млрд руб., из которых 69% — 38,5 млрд руб.— приходится на наземные и стационарные комплексы. В этот сегмент входят радары, оптические системы обнаружения и другие средства защиты от дронов, добавляют в «Росэле». По прогнозу холдинга, в 2027 году весь рынок вырастет примерно на 20%, до 67 млрд руб.