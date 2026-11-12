Рынок систем защиты от БПЛА за 2026 год вырастет до 56 млрд рублей
По оценке холдинга «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех»), российский рынок систем защиты от беспилотников в 2026 году составит 56 млрд руб., из которых 69% — 38,5 млрд руб.— приходится на наземные и стационарные комплексы. В этот сегмент входят радары, оптические системы обнаружения и другие средства защиты от дронов, добавляют в «Росэле». По прогнозу холдинга, в 2027 году весь рынок вырастет примерно на 20%, до 67 млрд руб.
По оценке «Росэла», в 2026 году на гражданских заказчиков приходится 62,5% российского рынка систем защиты от беспилотников. «У "Росэла" есть заказы на антидроновые системы на несколько лет вперед. Заказчики переходят от покупки отдельных радаров к комплексной защите объектов. В таких системах радары, камеры и датчики радиосигналов передают данные в единый центр управления»,— отмечают в холдинге.
При этом уже сейчас гражданские и коммерческие заказчики формируют более половины спроса, который вызван участившимися атаками БПЛА на гражданскую инфраструктуру, а также указом президента РФ, позволяющим ввести временное управление над объектом в случае, если бизнес не принимает достаточных мер защиты. Рынок крайне перспективный: его объем уже в ближайшее время может измеряться сотнями миллиардов рублей, прогнозируют эксперты.