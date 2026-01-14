Армения и США прокладывают путь

Армения и США опубликовали рамочную программу масштабного проекта «Маршрут Трампа», призванного разрешить проблемы транспортной коммуникации на Южном Кавказе. Стороны создадут совместную управляющую компанию, которая будет как минимум 49 лет заниматься всем, что связано с маршрутом. Участие в проекте России, как отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, не обсуждалось. При этом Москва неоднократно указывала на то, что «Маршрут Трампа» так или иначе затрагивает ее интересы.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян (слева) и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: MFA Armenia Глава МИД Армении Арарат Мирзоян (слева) и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: MFA Armenia

13 января в Вашингтоне состоялась встреча Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио. Главной темой переговоров стала реализация «Маршрута Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP). По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в котором говорится, что конечная цель транспортного проекта — «укрепление процветания и безопасности Армении и Азербайджана, а также дальнейшее развитие американской торговли путем расширения региональной торговли и транспортной доступности, а также создания новых транзитных возможностей, связывающих Центральную Азию и Каспийское море с Европой».

Ключевым итогом переговоров в Вашингтоне стало окончательное согласование рамочной программы, в которой объясняется, как будет реализован проект. Документ был опубликован на следующий день после встречи.

В первую очередь планируется создать совместную управляющую компанию TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Предполагается, что она будет управлять маршрутом 49 лет. После этого срока соглашение могут продлить еще на 50 лет, а доля Армению в УК возрастет до 49%. Армянские власти назвали справедливым такое распределение долей, поскольку США планируют «масштабные инвестиции» в республику. В прошлом году Госдепартамент сообщал о выделении Армении $145 млн для этого проекта.

«Маршрут Трампа» предполагает прокладку нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей и линий электропередачи, а также создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Коридор, как утверждается, сформирует «важное звено» Транскаспийского маршрута — транспортного коридора, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Важнейшая задача «Маршрута Трампа» — соединение основной части Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.

Железнодорожная линия между ними была разобрана во времена Первой Карабахской войны (1992–1994 годы), с тех пор наземного сообщения на этом участке не было.

При этом, согласно рамочной программе, суверенитет и юрисдикция Армении в пограничных и таможенных вопросах на ее территории «однозначно сохраняются». Окончательные решения по таможенному оформлению, безопасности, миграционному и правоохранительному контролю останутся за властями Армении.

Договоренность о создании «Маршрута Трампа» лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подтвердили 8 августа прошлого года на встрече в Белом доме. Рамочная программа — юридически не обязывающий документ, но он проясняет множество деталей. Об этом в среду заявил премьер Пашинян. «Очень важно, чтобы у нас была формула, которая полностью удовлетворит — и должна удовлетворить — Армению, естественно, полностью удовлетворит США и, на мой взгляд, также Азербайджан. Конечно, они отреагируют, посмотрим, и, по сути, это дает зеленый свет для установления долгосрочного и стабильного мира в регионе»,— сказал глава армянского правительства журналистам. Он также предложил «подумать о дальнейших шагах», среди которых — возможное участие Евросоюза в транспортном проекте.

Работу же с Россией в этом направлении он комментировать не стал. Зато по этому поводу высказался Арарат Мирзоян, который заявил, что в переговорах с США не обсуждался вопрос о присоединении к проекту российских партнеров. Он также дал понять, что Ереван не считает необходимым говорить об этом в дальнейшем.

«Рамки TRIPP по большей части уже довольно ясны, но опять же в рамках большой деблокады мы не собираемся держать в стороне соседние страны, региональные страны от выгод, от этого большого движения, и у нас нет намерения каким-то образом оставить в стороне Россию. Очевидно, что у России есть присутствие в инфраструктурах Армении, в тех же железных дорогах. Повторюсь, в TRIPP нет, но в продолжении TRIPP и связанных с ней (проектах.— “Ъ”) могут быть созданы возможности и для Российской Федерации»,— сказал министр на пресс-конференции в Вашингтоне.

Решения для разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе изначально разрабатывались Арменией и Азербайджаном совместно с Россией. И именно Москва, согласно трехстороннему заявлению 2020 года, должна была контролировать безопасность этих маршрутов.

Соглашение о «Маршруте Трампа» фактически обнуляет эти договоренности, хотя некоторые вопросы по-прежнему остаются.

Посол России в Армении Сергей Копыркин в конце прошлого года обратил внимание на то, что обсуждаемый транспортный проект может затронуть членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поскольку проход грузов по территории республики регулируется, в том числе, и нормами этого объединения. В российском МИДе также отмечали, что маршрут пройдет через зону ответственности российских пограничников, а железнодорожные линии на территории Армении находятся под концессионным управлением структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги».

К слову, в декабре Никол Пашинян просил российских партнеров в сжатые сроки восстановить железные дороги от Ерасха до границы с Азербайджаном и от участка Ахурик до турецкой границы, необходимые для реализации «Маршрута Трампа». А после, словно опровергая тезис о том, что Россия так или иначе задействована в этом процессе, премьер предложил взять эти участки «обратно из концессионного управления» и восстановить за государственные средства. Однако серьезного продолжения у этой идеи не было.

Лусине Баласян