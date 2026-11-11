Управляющий экс-владельца Ильского НПЗ оспаривает продажу завода

Юрий Шамара продал Ильский НПЗ в Краснодарском крае мощностью по переработке 6,6 млн тонн нефти в год в 2025 году компании «Орион», учрежденной Анастасией Пучковой. В сентябре 2026 года 20% в ООО «Ильский НПЗ» получил Сергей Гриб, владелец торговца нефтепродуктами «Омега Энерджи». В этом году в рамках судебного спора с «Орионом» о взыскании более 900 млн руб. господин Шамара указывал, что новый собственник Ильского НПЗ входит в одну группу с «Омега Энерджи».