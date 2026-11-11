Управляющий экс-владельца Ильского НПЗ оспаривает продажу завода
Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары хочет вернуть в конкурсную массу должника долю в управляющей заводом компании, которую предприниматель продал в 2025 году. Стоимость всего бизнеса оценивается более чем в 6 млрд руб. Позицию осложняет требование вернуть 50%, которыми бизнесмен владел не напрямую.
Сделки по продаже долей в Ильском НПЗ Юрием Шамарой могут быть признаны недействительными. С соответствующим заявлением финансовый управляющий Шамары обратился в Арбитражный суд Московской области 9 ноября, оно опубликовано в реестре юридически значимых сведений.
Управляющий просит признать недействительными два соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО «Ильский НПЗ» от марта 2025 года, соглашение об осуществлении прав участников общества и акцепт безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи долей. Одновременно управляющий просит применить последствия недействительности сделок и возвратить в конкурсную массу Юрия Шамары 50% ООО «Ильский НПЗ», которыми тот владел напрямую, а также возвратить 50% компании, принадлежавшие ООО КНГК господина Шамары. Общая стоимость долей — 6,2 млрд руб.
Юрий Шамара продал Ильский НПЗ в Краснодарском крае мощностью по переработке 6,6 млн тонн нефти в год в 2025 году компании «Орион», учрежденной Анастасией Пучковой. В сентябре 2026 года 20% в ООО «Ильский НПЗ» получил Сергей Гриб, владелец торговца нефтепродуктами «Омега Энерджи». В этом году в рамках судебного спора с «Орионом» о взыскании более 900 млн руб. господин Шамара указывал, что новый собственник Ильского НПЗ входит в одну группу с «Омега Энерджи».