По итогам трех кварталов активнее всего росли вклады физлиц на крупные суммы
Самыми быстрорастущими сегментами среди банковских вкладов физлиц за девять месяцев 2026 года были счета на крупные суммы. Так, количество вкладов на 3–10 млн руб. выросло на 11,4% по сравнению с прошлогодним результатом, количество вкладов размером от 10 млн руб.— на 8,1%. При этом по объемам вклады на 3–10 млн руб. выросли на 11,9%. В то же время количество вкладов на сумму до 1 млн руб. по итогам отчетного периода снизилось по объему на 8,3%. Такие данные приводит Агентство по страхованию вкладов в регулярном мониторинге. Суммарный объем вкладов населения (без учета счетов эскроу) за отчетный период достиг 66,7 трлн руб., увеличившись с начала года на 2,1%. Из них на вклады свыше 10 млн руб. приходилось 20,4 трлн руб., на вклады размером 3–10 млн руб.— еще 14,2 трлн руб.
Интерес к банковским депозитам и накопительным счетам поддерживается ростом ставок в третьем квартале. По данным Банка России, с третьей декады июня до первой декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам выросла с 12,8% до 13,3% годовых. При этом банки предлагают премиальным клиентам более выгодные условия.