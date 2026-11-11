ФТС: объем внешнеторгового оборота России в январе—сентябре вырос на 13,9%

Более трех четвертей внешнеторгового оборота пришлось на поставки в Азию (72,1%). Экспорт в страны макрорегиона за десять месяцев увеличился на 17,7%, до $277,5 млрд, а импорт — на 17,6%, до 158,1 млрд. Крупнейшим торговым партнером РФ на этом направлении остается Китай.