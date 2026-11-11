ФТС: объем внешнеторгового оборота России в январе—сентябре вырос на 13,9%
Объем внешнеторгового оборота России в январе—сентябре вырос на 13,9% к сопоставимому периоду 2025 года, до $576,2 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Экспорт за десять месяцев вырос на 13,7%, до $346,5 млрд, импорт — на 14,1%, до 229,7 млрд. Положительное сальдо торгового баланса достигло $116,8 млрд против $103,2 млрд годом ранее.
Более трех четвертей внешнеторгового оборота пришлось на поставки в Азию (72,1%). Экспорт в страны макрорегиона за десять месяцев увеличился на 17,7%, до $277,5 млрд, а импорт — на 17,6%, до 158,1 млрд. Крупнейшим торговым партнером РФ на этом направлении остается Китай.