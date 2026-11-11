Средняя цена подержанных грузовиков в России увеличилась в октябре на 3%
Выросшие цены на новые грузовые автомобили приводят к изменениям в работе со стоком у лизинговых компаний: от больших скидок в начале года и принципа «быстрее продать» отрасль переходит к повышению стоимости таких машин, рассказывают собеседники “Ъ”.
Всего на балансе лизинговых компаний сейчас около 50 тыс. единиц изъятой техники, отмечает директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин, грузовики занимают примерно 44% всего объема. «Эта цифра держится уже больше полутора лет»,— напоминает топ-менеджер.
Постепенное увеличение ценников на грузовую технику в стоке — реакция на рост спроса, считает собеседник “Ъ”. По данным Национального агентства промышленной информации, средняя стоимость новых грузовых автомобилей в России в октябре увеличилась на 24,5%, до 11,21 млн руб., подержанных машин — на 3%, до 4,49 млн руб. «Покупательская активность остается низкой, при этом продавцам необходимо обеспечивать маржинальность бизнеса в текущих реалиях, когда увеличились утильсбор, а также затраты на производство и комплектующие»,— говорит заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов.
Источник “Ъ” отмечает, что в новом сегменте «все адекватное по качеству и цене» выбрали к четвертому кварталу и спрос переключился на грузовики с пробегом. Интерес к подержанной технике объясняется высокой стоимостью новых машин и стремлением перевозчиков ограничить затраты на обновление автопарка, добавляет заместитель гендиректора «ВТБ Лизинга» Александр Ганчев.