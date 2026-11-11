Средняя цена подержанных грузовиков в России увеличилась в октябре на 3%

Постепенное увеличение ценников на грузовую технику в стоке — реакция на рост спроса, считает собеседник “Ъ”. По данным Национального агентства промышленной информации, средняя стоимость новых грузовых автомобилей в России в октябре увеличилась на 24,5%, до 11,21 млн руб., подержанных машин — на 3%, до 4,49 млн руб. «Покупательская активность остается низкой, при этом продавцам необходимо обеспечивать маржинальность бизнеса в текущих реалиях, когда увеличились утильсбор, а также затраты на производство и комплектующие»,— говорит заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов.