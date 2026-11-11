«РусГидро» и «Интер РАО» начнут накапливать свободные средства с 2027 года
«РусГидро», столкнувшаяся с финансовыми трудностями, сможет улучшить свое положение в 2027 году. По прогнозам «Эйлер Аналитические технологии», после пика капитальных затрат компании в 300 млрд руб. в 2026 году свободный денежный поток (FCFF) станет положительным в 2027 году и достигнет 502 млрд руб. в 2030 году. Чистый долг в размере 879 млрд руб. на 2027 год сменится чистой денежной позицией в 100 млрд руб. на конец 2030 года.
Как отмечают аналитики «Эйлер», одним из факторов роста показателей «РусГидро» станет увеличение доли продаж электроэнергии и мощности ГЭС в регионе по свободным ценам с 22% в 2026 году до 100% в 2030 году. Увеличение доли продаж электроэнергии и мощности ГЭС на Дальнем Востоке по свободным ценам — одна из мер стабилизации финансового состояния «РусГидро».
Общий объем капитальных затрат «Интер РАО», по прогнозу «Эйлер», в 2026–2030 годах составит 819 млрд руб. Их пик — 277 млрд руб.— придется на 2026 год на фоне реализации инвестиционной программы. С 2028 года FCFF станет положительным, а к 2030 году показатель составит 299 млрд руб. против отрицательного значения в размере 45 млрд руб. в 2025 году.
Сейчас «Интер РАО» участвует в программе модернизации старых мощностей (10,5 ГВт), а также по итогам конкурсных отборов строит новые электростанции на 2,1 ГВт. Возврат инвестиций в программах обеспечивается за счет ежемесячной оплаты мощности в течение 16 и 20 лет соответственно с прогнозной нормой доходности 19–20% в 2028–2032 годах. Согласно прогнозу «Эйлер», выручка по программам поддержки вырастет с 40 млрд руб. до 240 млрд руб. в год в 2025–2030 годах.