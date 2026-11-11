«РусГидро» и «Интер РАО» начнут накапливать свободные средства с 2027 года

«РусГидро», столкнувшаяся с финансовыми трудностями, сможет улучшить свое положение в 2027 году. По прогнозам «Эйлер Аналитические технологии», после пика капитальных затрат компании в 300 млрд руб. в 2026 году свободный денежный поток (FCFF) станет положительным в 2027 году и достигнет 502 млрд руб. в 2030 году. Чистый долг в размере 879 млрд руб. на 2027 год сменится чистой денежной позицией в 100 млрд руб. на конец 2030 года.