В ЦИКе заявили об успешной работе новой ГАС «Выборы» во время ЕДГ
Новая государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» 2.0 успешно прошла испытание самым насыщенным единым днем голосования (ЕДГ) за пятилетку. Об этом на заседании Центризбиркома (ЦИК) 11 ноября заявил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук. По его словам, с использованием обновленной системы были обработаны данные десятков тысяч кандидатов и миллионы ответов от ведомств.
При подготовке к выборам в Госдуму-2026 новую государственную автоматизированную систему «Выборы» неоднократно тестировали, напомнил членам ЦИКа Александр Сокольчук, предваряя свой доклад. На этих учениях особое внимание, по его словам, уделялось вопросам безопасности и устойчивого функционирования передачи данных.
Непосредственно в ЕДГ с использованием ГАС прошли 2113 кампаний, в том числе выборы депутатов Думы, 8 глав регионов и депутатов 39 региональных законодательных собраний, а также 2050 кампаний по выборам в органы местного самоуправления — по их итогам в общей сложности заместили свыше 19 тыс. мандатов и должностей, доложил господин Сокольчук. В ходе этих процедур система обработала сведения о 64,5 тыс. кандидатов (58,7 тыс. от избирательных объединений и 5,8 тыс. самовыдвиженцев), из которых зарегистрированы были 59 тыс., а избраны — 19 тыс.