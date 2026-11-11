В ЦИКе заявили об успешной работе новой ГАС «Выборы» во время ЕДГ

Непосредственно в ЕДГ с использованием ГАС прошли 2113 кампаний, в том числе выборы депутатов Думы, 8 глав регионов и депутатов 39 региональных законодательных собраний, а также 2050 кампаний по выборам в органы местного самоуправления — по их итогам в общей сложности заместили свыше 19 тыс. мандатов и должностей, доложил господин Сокольчук. В ходе этих процедур система обработала сведения о 64,5 тыс. кандидатов (58,7 тыс. от избирательных объединений и 5,8 тыс. самовыдвиженцев), из которых зарегистрированы были 59 тыс., а избраны — 19 тыс.