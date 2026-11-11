В Ярославле возбудили дело о покушении на убийство продавца магазина

В Ярославле возбудили уголовное дело о покушении на убийство продавца магазина на Ленинградском проспекте (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщило следственное управление СКР по Ярославской области. Подозреваемый — 48-летний местный житель. Следователи намерены просить суд заключить его под стражу.