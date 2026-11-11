Мэрия Ставрополя повысила расчетную стоимость жилья до 114,3 тысяч рублей за метр

При этом муниципальная оценка отличается от показателя, который устанавливает краевое министерство строительства и архитектуры. Согласно приказу ведомства от 25 сентября 2026 года, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Ставрополе на IV квартал составляет 102 270 руб. Это на 12,1 тыс. руб., или почти на 11,8%, меньше городской оценки. Краевой показатель применяют исполнительные органы региона в предусмотренных законодательством случаях.