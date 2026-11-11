Мэрия Ставрополя повысила расчетную стоимость жилья до 114,3 тысяч рублей за метр
Администрация Ставрополя установила среднюю рыночную цену квадратного метра жилья на IV квартал 2026 года в размере 114 336,91 руб. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 3 тыс. руб., или 2,7%. Соответствующее постановление городская администрация приняла 6 ноября. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года.
В III квартале средняя рыночная цена квадратного метра составляла 111 313,65 руб. Во II квартале она находилась на уровне 105 444,69 руб., а в I квартале — 104 401,41 руб. Таким образом, с начала года муниципальный показатель увеличился почти на 9,5%, или на 9,9 тыс. руб. за квадратный метр.
Расчетную стоимость определяет комитет градостроительства администрации города по утвержденной в декабре 2023 года методике. Она предусматривает использование данных о стоимости типового жилья на первичном и вторичном рынках. При расчете учитывают информацию о ценах, которую предоставляют городские организации. Итоговый показатель администрация утверждает отдельным постановлением на каждый квартал.
При этом муниципальная оценка отличается от показателя, который устанавливает краевое министерство строительства и архитектуры. Согласно приказу ведомства от 25 сентября 2026 года, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Ставрополе на IV квартал составляет 102 270 руб. Это на 12,1 тыс. руб., или почти на 11,8%, меньше городской оценки. Краевой показатель применяют исполнительные органы региона в предусмотренных законодательством случаях.
Отдельно городская администрация установила стоимость квадратного метра для расчета социальных выплат молодым семьям. На IV квартал 2026 года она составляет 113 845 руб. Соответствующий норматив закреплен постановлением от 6 октября №2184. Он применяется при расчете субсидий участникам муниципальных жилищных программ на покупку квартиры или строительство индивидуального жилого дома.
Эта сумма совпадает с нормативом средней рыночной стоимости жилья, который Минстрой России установил для Ставропольского края на IV квартал. Федеральное ведомство закрепило его приказом от 11 сентября №602/пр.
Установленные администрацией значения не означают, что квартиры в городе должны продавать по указанной цене. Это расчетные показатели для государственных и муниципальных жилищных механизмов. Коммерческая стоимость недвижимости зависит от характеристик объекта, района, состояния дома и соотношения спроса и предложения.