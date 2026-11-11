Воронежский «Буран» на выезде проиграл «Южному Уралу» со счетом 1:2
Воронежский хоккейный клуб «Буран» 11 ноября начал выездную серию игр матчем в Орске против «Южного Урала». В течение почти двух периодов команды не могли открыть счет, но в концовке хозяева оказались сильнее «ураганных». Итог — 2:1 в пользу «Южного Урала». За игрой с трибун дворца спорта «Юбилейный» наблюдали почти 4,3 тыс. зрителей.
Первую шайбу за полминуты до конца второго периода забросил Дмитрий Бойчук, выведя хозяев вперед. В третьем отрезке встречи «Буран» сравнял счет на 49-й минуте — шайба на счету Степана Карпова, ассистентом выступил Данил Шерстобитов. Однако «Южный Урал» был настроен на победу и вновь захватил лидерство на 53-й минуте после шайбы Святослава Гребенщикова. Замена вратаря на экстра-полевого игрока не помогла воронежцам перевести матч в овертайм. Все шайбы в этой встрече были заброшены в равных составах.
После 21 игры в активе у «Бурана» 26 очков. Воронежцы занимают 14-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. Следующий матч «ураганные» проведут в Магнитогорске против «Магнитки» в пятницу, 13 октября. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в заключительной игре домашней серии «Буран» 6 ноября выиграл у «Молота» со счетом 5:2. В предыдущем матче воронежцы проиграли «Торосу» со счетом 0:2, до этого уступили «Ижстали» со счетом 1:2, а еще раньше были разгромлены дома «Олимпией» из Кирово-Чепецка со счетом 1:5.