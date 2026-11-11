Воронежский «Буран» на выезде проиграл «Южному Уралу» со счетом 1:2

Первую шайбу за полминуты до конца второго периода забросил Дмитрий Бойчук, выведя хозяев вперед. В третьем отрезке встречи «Буран» сравнял счет на 49-й минуте — шайба на счету Степана Карпова, ассистентом выступил Данил Шерстобитов. Однако «Южный Урал» был настроен на победу и вновь захватил лидерство на 53-й минуте после шайбы Святослава Гребенщикова. Замена вратаря на экстра-полевого игрока не помогла воронежцам перевести матч в овертайм. Все шайбы в этой встрече были заброшены в равных составах.