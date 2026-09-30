Масштабное отключение горячей воды в Коминтерновском районе Воронежа продлили на два дня. Оно должно было завершиться в 18:00 сегодня, 30 сентября, но продлится до 17:00 2 октября. Об этом сообщили в филиале АО «РИР Энерго — Воронежская генерация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение связано с увеличением объема работ во время ремонта запорной арматуры на магистральном участке теплотрассы.

Отключение воды затронуло 138 многоквартирных домов. Оно началось в 3:00 29 сентября.

О том, где именно отключили воду в Коминтерновском районе Воронежа,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова