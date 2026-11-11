Карачаево-Черкесия стала федеральным лидером по росту погрузки на РЖД
Карачаево-Черкесия, Ростовская и Псковская области вошли в тройку регионов России с наибольшим приростом железнодорожной погрузки в октябре 2026 года. Лидером стала Карачаево-Черкесская Республика, где показатель увеличился на 48,4% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
В республике за месяц погрузили 98 тыс. тонн грузов. Основной вклад внесли цементные предприятия: отправки этой продукции выросли в 1,6 раза. За январь—октябрь общий объем железнодорожной погрузки в Карачаево-Черкесии достиг 716 тыс. тонн, увеличившись на 15,6%. Из них 590 тыс. тонн пришлось на цемент (+17,5%), еще 63,6 тыс. тонн — на промышленное сырье и формовочные материалы (+16,2%).
Основным производителем цемента в регионе остается расположенный в Усть-Джегуте завод «Кавказцемент». Его проектная мощность превышает 3,4 млн тонн продукции в год. Предприятие отправляет цемент железнодорожным транспортом со станции Абазинка. Продукцию поставляют строительным предприятиям не только Карачаево-Черкесии, но и соседних регионов Северного Кавказа и юга России.
Второе место по темпам роста заняла Ростовская область. В октябре погрузка здесь увеличилась на 47%. Отправки зерна выросли в 4,6 раза, строительных грузов — на 14,8%. По данным Северо-Кавказской железной дороги, за десять месяцев регион отправил по железной дороге 9,4 млн тонн грузов, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На строительные материалы пришлось 4,7 млн тонн (+12,1%), на зерно — около 1,3 млн тонн. При этом отправки каменного угля сократились на 15,3%, до 1,3 млн тонн.
Увеличение железнодорожных перевозок зерна происходит на фоне изменения экспортной логистики донских аграриев. Из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне сельхозпроизводители стали искать альтернативные маршруты вывоза урожая. Часть продукции направляют через Волгоград и Астрахань к Каспийскому морю, другие партии отправляют по железной дороге в сторону портов Северо-Запада. Власти предусмотрели 9,7 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, в том числе из Ростовской области. С начала года аграрии региона также отправили около 400 тыс. тонн зерна каспийским направлением.
Третье место в рейтинге РЖД заняла Псковская область. В октябре погрузка там увеличилась на 45%. Основной причиной стало двукратное увеличение отправок строительных грузов. Абсолютные объемы погрузки в регионе в опубликованном рейтинге не приводятся.
По общему объему отправленных грузов в октябре лидировала Кемеровская область — 16,9 млн тонн. Второе место заняла Свердловская область с показателем 4,3 млн тонн, третье — Красноярский край, где погрузили 3,8 млн тонн.
При этом в целом по сети РЖД сохраняется отрицательная динамика. В октябре железные дороги приняли к перевозке 95,6 млн тонн грузов — на 1,4% меньше, чем годом ранее. За январь—октябрь погрузка составила 920 млн тонн, сократившись на 0,8%. В то же время грузооборот за десять месяцев вырос на 1,1%, до 2,086 трлн тарифных тонно-километров. Таким образом, увеличение перевозок в отдельных регионах пока не изменило общую динамику грузовой работы компании.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», погрузка на железной дороге в Карачаево-Черкесии за десять месяцев 2026 года достигла 716 тыс. тонн — на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.