Карачаево-Черкесия стала федеральным лидером по росту погрузки на РЖД

Второе место по темпам роста заняла Ростовская область. В октябре погрузка здесь увеличилась на 47%. Отправки зерна выросли в 4,6 раза, строительных грузов — на 14,8%. По данным Северо-Кавказской железной дороги, за десять месяцев регион отправил по железной дороге 9,4 млн тонн грузов, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На строительные материалы пришлось 4,7 млн тонн (+12,1%), на зерно — около 1,3 млн тонн. При этом отправки каменного угля сократились на 15,3%, до 1,3 млн тонн.