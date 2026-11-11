Погрузку на железной дороге в Карачаево-Черкесии увеличили на 15,6%
Погрузка на железной дороге в Карачаево-Черкесии за десять месяцев 2026 года достигла 716 тыс. тонн — на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.
Наибольший объем пришелся на цемент — 590 тыс. тонн (+17,5%), а также промышленное сырье и формовочные материалы — 63,6 тыс. тонн (+16,2%).
В октябре на железнодорожных станциях республики погрузили 98 тыс. тонн, что на 48,4% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.