На фестивале «Дягилев P.S.» в Петербурге показали современный кубинский танец

Оба кубинских спектакля — «Ритуальный сад» (2022) и «Folk room», мировая премьера которого состоялась в Петербурге,— погружены в раскапывание «корней» (социальных и ментальных) и попытки вырваться из их пут. Возможно, в этом есть что-то личное: Норхе Седеньо и его партнерша, муза и первая танцовщица Таис Суарес десять лет лидировали в лучшей современной труппе Кубы Danza Contemporanea de Cuba, пока не вырвались на собственную стезю. И, похоже, хореограф до сих пор не перестает разбираться в себе: насколько он свободен от alma mater и тех глубинных национальных традиций, что укоренены в самом психотипе кубинцев, их потрясающей телесной органике, чувстве ритма и координации.