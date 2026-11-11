На фестивале «Дягилев P.S.» в Петербурге показали современный кубинский танец
Двумя одноактными балетами молодой кубинской труппы OtroLado в Петербурге открылся XVII международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Казалось бы, что общего между Кубой и Дягилевым? Однако Наталья Метелица, основатель и бессмертный куратор «Дягилев P.S.», и тут обнаружила связь. Кубинского хореографа Норхе Седеньо, восемь лет назад сколотившего компанию OtroLabo, завораживают ритуалы и влияние на человека древнейших культов — так же, как и Дягилева с его «Весной священной», «Полуночным солнцем» и прочими праисторическими изысканиями «Русских сезонов».
Оба кубинских спектакля — «Ритуальный сад» (2022) и «Folk room», мировая премьера которого состоялась в Петербурге,— погружены в раскапывание «корней» (социальных и ментальных) и попытки вырваться из их пут. Возможно, в этом есть что-то личное: Норхе Седеньо и его партнерша, муза и первая танцовщица Таис Суарес десять лет лидировали в лучшей современной труппе Кубы Danza Contemporanea de Cuba, пока не вырвались на собственную стезю. И, похоже, хореограф до сих пор не перестает разбираться в себе: насколько он свободен от alma mater и тех глубинных национальных традиций, что укоренены в самом психотипе кубинцев, их потрясающей телесной органике, чувстве ритма и координации.