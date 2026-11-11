Уфимскую 17-ю детскую больницу включили в маршрутизацию неонатологической помощи

Из проекта приказа следует, что в число организаций с наиболее высоким и специализированным уровнем оказания помощи новорожденным войдут те же РКПЦ, РКБ, ГКПЦ, а также Белорецкая Центральная районная больница, Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) и уфимская 17-я детская клиническая больница. Отмечается, что в ГДКБ №17 Уфы будут госпитализироваться новорожденные с нейрохирургической патологией, родившиеся в акушерских стационарах города и поступающие с педиатрических участков после выписки из акушерских стационаров. Исключение составят дети, родившиеся и проходящие лечение в РКПЦ и РДКБ.