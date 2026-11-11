Уфимскую 17-ю детскую больницу включили в маршрутизацию неонатологической помощи
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало для общественных обсуждений проект приказа «Об организации оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов по профилю "неонатология"». Документ определил 64 медицинские организации, оказывающие неонатологическую помощь, и распределил их по трем уровням.
В список организаций попал и детский стационар Городской детской клинической больницы №17 Уфы (ГДКБ №17). Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце сентября руководству минздрава Башкирии пришлось встретиться с коллективом отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГДКБ №17 для решения разногласий из-за планов ведомства уменьшить функционал учреждения. Стационары третьего уровня должны были остаться в Республиканском клиническом перинатальном центре (РКПЦ), Республиканской клинической больнице имени Куватова (РКБ) и Городском клиническом перинатальном центре (ГКПЦ).
Из проекта приказа следует, что в число организаций с наиболее высоким и специализированным уровнем оказания помощи новорожденным войдут те же РКПЦ, РКБ, ГКПЦ, а также Белорецкая Центральная районная больница, Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) и уфимская 17-я детская клиническая больница. Отмечается, что в ГДКБ №17 Уфы будут госпитализироваться новорожденные с нейрохирургической патологией, родившиеся в акушерских стационарах города и поступающие с педиатрических участков после выписки из акушерских стационаров. Исключение составят дети, родившиеся и проходящие лечение в РКПЦ и РДКБ.
Также в документе говорится, что в ряде случаев больница будет составлять резервную группу неонатологической помощи.