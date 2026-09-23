Маршрутизация меняет траекторию

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова накануне встретилась с работниками отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных уфимской Городской детской клинической больницы №17. Собрание стало реакцией на беспокойство коллектива из-за планов минздрава переформатировать отделение, оставив только часть функционала. Персонал опубликовал в соцсетях видеообращение к пациентам с просьбой распространять информацию и требовать от федерального Минздрава сохранить подразделение. В региональном министерстве заверяют, что закрывать отделение никто не собирается, а на повестке стоит вопрос об изменении маршрутизации недоношенных младенцев и новорожденных с тяжелыми патологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения Башкирии прорабатывает вопрос об изменении принципов маршрутизации новорожденных детей, родившихся недоношенными и с тяжелой патологией в акушерских стационарах третьего уровня — в Республиканском клиническом перинатальном центре, Республиканской клинической больнице имени Куватова и Городском клиническом перинатальном центре.

По данным минздрава республики, главным образом изменения затронут отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных уфимской Городской детской клинической больницы №17 — старейшего подобного учреждения в Башкирии, действующего с 1998 года и расположенного в Черниковке.

На данный момент именно отделение 17-й детской больницы на улице Свободы выхаживает новорожденных с бронхолегочной дисплазией, экстремальной низкой и очень низкой массой тела, а также детей, которые не могут дышать самостоятельно или нуждаются в немедленной реанимации.

«Открытие и оснащение новейшим оборудованием корпуса патологии новорожденных в 2006 году, позволило снизить смертность среди новорожденных с 0,9 % до 0,3% а младенческую смертность с 0,35% в 2007 г., до 0,19 % в 2011 году, что позволило Уфе стать первым городом — миллионником, где рождаемость превысила смертность», — говорится на сайте учреждения. В 2012 году больница была включена в программу по выхаживанию детей с экстремальной низкой массой тела.

Как объяснили в минздраве, поменяется структура больницы: будет сформировано отделение для детей раннего возраста (до года), в которой сохранится группа анестезиологии и реанимации для новорожденных, а также койки патологии младенцев, неврологического профиля и реабилитации. Изменения в минздраве объясняют новеллами в федеральном законодательстве.

«Перевод новорожденных сейчас осуществляется из перинатальных центров по строгим показаниям только для оказания специализированной хирургической помощи, а не для выхаживания как можно было делать раньше», — рассказали в пресс-службе ведомства. Новая структура неонатального блока ГДКБ №17 позволит оказывать безопасную, востребованную и перспективную помощь детям с рождения до года, обеспечит восстановление здоровья и преемственность с развитым реабилитационным блоком учреждения для детей старше 1 года, снизить частоту детской инвалидности, в первую очередь — от неврологических заболеваний, заявляют чиновники.

Работники профильного отделения с планами министерства не согласны. В видеообращении, опубликованном в соцсетях, врачи, медсестры и санитарки заявляют, что с начала года руководство создает условия, угрожающие функционированию отделения. «Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу. Также препятствуют переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения или реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений», — говорится в заявлении коллектива к пациентам.

Персонал попросил пациентов распространить видеозапись и написать о ситуации в Минздрав России. Кроме того, медицинские работники создали петицию на портале change.org с просьбой сохранить отделение реанимации новорожденных с необходимым финансированием.

В пресс-службе минздрава прокомментировали, что заместитель министра здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова встретилась с коллективом ГДКБ №17 «для разъяснения». Во встрече участвовали представители республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения Нэркэс Зиннурова по итогам собрания рассказала в своем Telegram-канале, что минздрав пообещал не закрывать отделение, а даже расширить его профиль. Кроме того, отделение включат в новый приказ ведомства о маршрутизации.

В Гострудинспекцию Башкирии обращений от работников детской больницы не поступало, сообщили «Ъ» в пресс-службе надзорного ведомства.

Идэль Гумеров