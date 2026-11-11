Эксперт: подрыв «Северных потоков» был под силу квалифицированным водолазам

Продолжающийся в Германии судебный процесс над Сергеем Кузнецовым, которого считают руководителем операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», дошел до разбора обстоятельств диверсии. 10 ноября в суде Гамбурга выступил эксперт бундесвера, который детально проанализировал процесс закладки взрывчатки для подрыва газопроводов и оценил, могли ли украинцы реализовать свой план технически. Его вердикт однозначен: такая диверсия действительно была под силу квалифицированным водолазам.