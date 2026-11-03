Владимир Путин назначил 12 судей в четырех регионах Черноземья
В Белгородской области председателем областного суда стал Юрий Кунцевич, судьей областного суда — Надежда Бушева, судьей Белгородского районного суда — Екатерина Черных. Судьей Арбитражного суда региона назначена Ольга Машкина.
В Воронежской области судьей Лискинского районного суда стал Дмитрий Мироненко, судьей Арбитражного суда региона — Алена Колчева.
В Курской области судьей областного суда назначена Марина Кошмина, судьей Пристенского районного суда — Валерий Халин, судьей Арбитражного суда региона — Оксана Локтионова.
В Тамбовской области председателем Первомайского районного суда стала Наталья Линькова, судьей Советского районного суда Тамбова — Олеся Горелкина. Судьей Тамбовского гарнизонного военного суда назначена Александра Ермизина.