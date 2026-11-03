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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Владимир Путин назначил 12 судей в четырех регионах Черноземья

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении российских судей, в том числе 12 человек в четырех регионах Черноземья. Соответствующий документ был размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов. Все назначения произведены на шестилетний срок полномочий.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В Белгородской области председателем областного суда стал Юрий Кунцевич, судьей областного суда — Надежда Бушева, судьей Белгородского районного суда — Екатерина Черных. Судьей Арбитражного суда региона назначена Ольга Машкина.

  • В Воронежской области судьей Лискинского районного суда стал Дмитрий Мироненко, судьей Арбитражного суда региона — Алена Колчева.

  • В Курской области судьей областного суда назначена Марина Кошмина, судьей Пристенского районного суда — Валерий Халин, судьей Арбитражного суда региона — Оксана Локтионова.

  • В Тамбовской области председателем Первомайского районного суда стала Наталья Линькова, судьей Советского районного суда Тамбова — Олеся Горелкина. Судьей Тамбовского гарнизонного военного суда назначена Александра Ермизина.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал о назначении 19 судей во всех регионах Черноземья.
Мария Свиридова