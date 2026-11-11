Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве человека ножом и кувалдой

Трагедия произошла во время конфликта
В Оренбургской области суд отправил в СИЗО 45-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 11 ноября.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, в понедельник, 9 ноября, обвиняемая множество раз ударила знакомого мужчину ножом и кувалдой. Он скончался от полученных травм.
Убийству предшествовал конфликт пары во время распития спиртных напитков.
Расследование продолжается.
Яна Вежлева