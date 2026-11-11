В Оренбуржье суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве человека ножом и кувалдой
Трагедия произошла во время конфликта
В Оренбургской области суд отправил в СИЗО 45-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 11 ноября.
По версии следствия, в понедельник, 9 ноября, обвиняемая множество раз ударила знакомого мужчину ножом и кувалдой. Он скончался от полученных травм.
Убийству предшествовал конфликт пары во время распития спиртных напитков.
Расследование продолжается.