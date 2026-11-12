Алеше Звереву не хватает еще 337 085 руб.
6 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Томск» мы рассказали историю одиннадцатилетнего Алеши Зверева из Томска («Ложный сустав», Инна Кравченко). У мальчика в правой голени образовался ложный сустав. Костная ткань голени истончилась, Алеша уже перенес два перелома, которые долго и плохо срастались. Укрепить и выпрямить кость поможет многоэтапное хирургическое лечение стоимостью 2 140 804 руб., оно позволит поставить мальчика на ноги и избежать переломов в дальнейшем. Самостоятельно оплатить лечение семья Зверевых не в состоянии. Дорогие друзья, сбор для Алеши Зверева продолжается на нашем сайте по ссылке rusfond.ru/actions/1495.
Всего с 6 ноября 12 057 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Томск», «Вятка», «Мордовия», «Кузбасс» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 54 компании исчерпывающе помогли 67 детям, собрано 29 251 522 руб.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 6