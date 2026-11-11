Жителю Москвы ужесточили наказание за смертельное ДТП под Мышкином
Ярославский областной суд ужесточил наказание 71-летнему жителю Москвы, осужденному за ДТП с двумя погибшими и тяжело пострадавшим в Мышкинском районе. Вместо условного срока ему назначили четыре года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура Ярославской области.
Авария произошла в июне 2025 года на дороге Углич—Некоуз—Брейтово. По данным суда, водитель автомобиля Hyundai, двигавшийся со стороны Углича, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате водитель и пассажир Ford погибли на месте, еще один пассажир получил тяжкий вред здоровью.
В августе Мышкинский районный суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и десяти месяцев.
Прокурор района обжаловал приговор, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры и заменила условный срок реальным. Запрет на управление транспортными средствами оставили без изменений.
Приговор вступил в законную силу. Мужчина осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ).