Жителю Москвы ужесточили наказание за смертельное ДТП под Мышкином

Авария произошла в июне 2025 года на дороге Углич—Некоуз—Брейтово. По данным суда, водитель автомобиля Hyundai, двигавшийся со стороны Углича, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате водитель и пассажир Ford погибли на месте, еще один пассажир получил тяжкий вред здоровью.