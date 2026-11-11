В Саратове объявлен конкурс на реконструкцию трамвайного маршрута №11

Обновление одного из наиболее востребованных маршрутов, который связывает поселок Солнечный и центр города, пройдет в несколько этапов. При этом большую часть работ, включая ремонт тяговых подстанций, будут вести параллельно. Общая стоимость проекта превышает 4,4 млрд руб. Как и в случае с другими трамвайными маршрутами, реконструкция стала возможна благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.