В Саратове объявлен конкурс на реконструкцию трамвайного маршрута №11
Общая стоимость проекта превышает 4,4 млрд рублей
В Саратове объявлен аукцион на реконструкцию трамвайного маршрута № 11 протяженностью около 18 км. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Обновление одного из наиболее востребованных маршрутов, который связывает поселок Солнечный и центр города, пройдет в несколько этапов. При этом большую часть работ, включая ремонт тяговых подстанций, будут вести параллельно. Общая стоимость проекта превышает 4,4 млрд руб. Как и в случае с другими трамвайными маршрутами, реконструкция стала возможна благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
На время реконструкции жителям запустят дополнительные автобусные маршруты, стоимость проезда на них будет снижена, уточнил губернатор на прямой линии 10 ноября.
Реконструкция маршрута № 11 входит во второй этап модернизации саратовского электротранспорта. В рамках первого этапа в городе заново построили 67 км трамвайных путей, реконструировали маршруты № 9, 8, 6 и 3, закупили 61 новый вагон — 16 «Витязей», 39 «Богатырей» и шесть «Львят». Также установили новые остановочные павильоны с информационными табло, заменили контактную сеть и тяговые подстанции, реконструировали путепровод на Стрелке и благоустроили прилегающие территории. Средняя скорость трамваев выросла вдвое.
На втором этапе обновят маршруты № 11, 4, 10 и 7. В октябре господин Бусаргин объявил закупку еще 41 трамвая на 6 млрд руб. и планы по реконструкции Кировского и Заводского депо.