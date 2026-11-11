Прямая линия главы Башкирии Радия Хабирова. Онлайн-трансляция «Ъ-Уфа»

О министре здравоохранения Башкирии: «Я достаточно регулярно подвергаю критике нашего министра. Критика — один из моих инструментов. В планах у меня менять министра — нет. В стадии развития он еще молодой человек — и как человек, и как руководитель. У меня с ним были предельно жесткие разговоры. Это из разряда не обиды человеческой, а некоего непонимания. Мы за эти годы работы построили 16 поликлиник, достаточно большое количество больниц, крупные объекты построили, дорогущие объекты построили. Мы полностью изменили ландшафт ФАПов. 600 ФАПов мы построили новых. А люди жалуются. Мы можем бесконечно строить все эти ФАПы и бесконечно делать все эти новые объекты, но, если врач не будет стремится развиваться, повышать квалификацию, если он не будет учиться тому, как — это тоже кстати, наука, в университете, насколько я знаю, этому раньше не учили, как правильно разговаривать с пациентом — это тоже целое искусство. Иногда он, может быть, хороший врач и умный человек, но он не умеет разговаривать с пациентом, который пришел весь в соплях, болеет, переживает, у него онкология, может быть и так далее. Они начали сейчас медиков кустовыми совещаниями учить этой простой вещи — разговаривать с пациентом».