Прямая линия главы Башкирии Радия Хабирова. Онлайн-трансляция «Ъ-Уфа»
11 ноября в 19:00 началась прямая линия с главой Башкирии Радием Хабировым. В прямом эфире руководитель региона отвечает на вопросы журналистов, общественников, жителей республики. «Ъ-Уфа» публикует главные тезисы из ответов главы региона.
Об оптимизации расходов на чиновников: «Это нормальный процесс. Чиновничество — я сам плоть от плоти чиновничество — это искусственная структура: ее периодически "режут", она периодически появляется опять, ее периодически надо "стричь". Я бы сказал, что это (сокращение расходов на государственный аппарат. — "Ъ-Уфа") — всего лишь один элемент. Есть и решение нашего президента, и мое решение — об оптимизации расходов. В условиях специальной военной операции, наверное, есть вещи, которые мы не должны сейчас делать, поэтому мы сильно подрезали закупки машин, оборудования, ремонта у чиновничества».
Разумеется, определенное сокращение. Хотя с точки зрения справедливости мы должны признать: чиновники объективно работают больше сейчас, потому что нагрузка, связанная с СВО выпала, и с осложнением в связи с санкционной политикой. Мы сократили в пределах 10%».
О поддержке волонтеров, содействующим СВО: «Мы учредим в ближайшее время знак "Волонтер СВО". Тем самым мы хотим отметить труд, деятельность тех, кто оказывает содействие СВО. Те же маскировочные сети вяжет, те же гумконвои, чинит для них автомобили, массажи ребятам делает. Это очень обширная сфера деятельности. Удостоверение будет по моему распоряжению. Учитывая, что речь идет об огромном количестве людей, которое будет исчисляться десятками тысяч, очень важно было продумать, кто будет инициировать представление. Отталкиваться мы будем от представлений сообществ ветеранов. Представления будут формироваться на имя руководителя министерства молодежи Вито Фладисовича (Сабирова. — "Ъ-Уфа"), а Вито Фладисович после проработки документа будет вносить мне на решение, а я подписываться о награждении».
О памятнике Салавату Юлаеву: «Как мы договорились, мы отливаем новый (памятник из бронзы). Все готово, скоро приступим. У нас задача — памятник восстановить в октябре 2027 года. К этому будем идти. В этом не вижу проблем пока. Я больше вижу проблему не в установке памятника, а в том, насколько мы синхронизируем. Мы же там постаментом занимаемся. Приняли решение еще саму территорию привести в порядок, изменить курган и добавить смотровую лестницу круговую. Самой сложной задачей на тот момент было — а что же делать с этим памятником (чугунным)?
Мы там облазили кучу углов Уфы, площадей и так далее. И тут ко мне вечером напросился Урал Тагирович Кильсенбаев с довольной улыбкой. Заходит и говорит: «Я нашел решение». Он мне показывает наш музей кочевых цивилизаций. И показывает большое стекло переднее. И говорит: «Посмотрите, как это будет смотреться». Памятник Салавату Юлаеву идеально вписывается туда. Идеально просто. Он не будет подвергаться никаким климатическим воздействиям, ветровым и прочим, и будет возможность у людей на него посмотреть. Салават Юлаев кочевник? Кочевник. Мне показалась идея очень хорошей».
О строительстве мечети Ар Рахим в Уфе: «Фасадные работы в этом году мы должны закончить. Дальше самая большая сложность — это стилобат. Дело в том, что в ходе строительства стилобат зашел на территорию, которая не отведена под мечеть. И у нас впереди достаточно большой объем землеустроительных вещей, которые в силу регламентов этого процесса занимают много времени. Тем не менее, в следующем году будем проектировать основной зал, и туалеты, санузлы для омовения и так далее. Поэтому в идеальном плане — начать службы до конца следующего года. Процесс мы не будем останавливать, шаг за шагом, кусок за кусочком мы будем доводить дело до конца».
О министре здравоохранения Башкирии: «Я достаточно регулярно подвергаю критике нашего министра. Критика — один из моих инструментов. В планах у меня менять министра — нет. В стадии развития он еще молодой человек — и как человек, и как руководитель. У меня с ним были предельно жесткие разговоры. Это из разряда не обиды человеческой, а некоего непонимания. Мы за эти годы работы построили 16 поликлиник, достаточно большое количество больниц, крупные объекты построили, дорогущие объекты построили. Мы полностью изменили ландшафт ФАПов. 600 ФАПов мы построили новых. А люди жалуются. Мы можем бесконечно строить все эти ФАПы и бесконечно делать все эти новые объекты, но, если врач не будет стремится развиваться, повышать квалификацию, если он не будет учиться тому, как — это тоже кстати, наука, в университете, насколько я знаю, этому раньше не учили, как правильно разговаривать с пациентом — это тоже целое искусство. Иногда он, может быть, хороший врач и умный человек, но он не умеет разговаривать с пациентом, который пришел весь в соплях, болеет, переживает, у него онкология, может быть и так далее. Они начали сейчас медиков кустовыми совещаниями учить этой простой вещи — разговаривать с пациентом».
О ситуации на рынке зерна: «Зерна много. Слава богу, урожай хороший. Почти 3,5 млн тонн зерна. И на рынке его много. С рынка у нас зерно уходило на экспорт. И за счет этого сокращался объем зерна здесь, и цена устанавливалась приемлемая насколько можно. Из-за разрушения портовой схемы и опасности перевозок через Черное море — а это был основной маршрут вывоза зерна на экспорт — сейчас активно Министерство сельского хозяйства России формирует логистику вывоза зерна через Балтику. У нас его больше, чем нам нужно, и, соответственно, цена его падает».
Это большой макроэкономический процесс, на который мы повлиять не можем. Тут только одно: сжать, хранить его и ждать удобного времени. Каких-то мер, какой-то зерновой интервенции — у нас возможности нет, и делать этого мы не можем и не будем. Каких-то особых мер для обеспечения, сохранения экономики у нас нет, врать не буду. Этот тяжелый период надо перетерпеть и выдержать»
О реконструкции улицы Октябрьской Революции: «Мы сделали огромный объем работы: вынесли сети, дорогу сделали, в этом году уже дотянем до Новомостовой. Тротуары, которые, уважаемые наши жители Уфы вы видите, будут шире. Наш план — в 2028 году реконструкцию довести до набережной реки Белой. Улица будет полупешеходной, четыре с половиной метра. Причем с велосипедной дорожкой.
Вторая часть — сложнее. Там порядка 66, если я не ошибаюсь, домов, объектов культурного наследия. Все гнилые.
По ряду объектов понимание есть. Поэтому я сейчас обращаюсь к бизнесу, богатым людям: я готов вам предложить быстро решить бюрократические вопросы, если вы возьмете эти объекты. Делайте что хотите: гостиницу, музей, коворкинг, кафе. Сдавайте в аренду, зарабатывайте. Это точно будет прикормленное место, это точно будет выгодно, но условия следующие: к 1 июня 2028 года вы этот объект должны сдать».
О строительстве стадиона «Шахтер» в Кумертау: «Я полагаю, что мне нужно извиниться перед кумертауцами, за то что мы затянули эту стройку. Я предполагаю, что "Шахтер" в нашем отрицательном рейтинге затянувшихся строек, похоже, занимает первое место. 2019 год, хорошо помню, я приехал в Кумертау и дал поручение сделать "Шахтер". Когда были деньги, бестолково начали делать. Безобразие! Но это моя вина в конечном счете. Если без эмоций. В 2027 году "телодвижения" там начнутся. У нас там есть подрядчик. Мы третьего или четвертого там выгнали. Там есть компания — "Сальвия", если я не ошибаюсь. Понимание есть, нет денег. На следующий год — Александр Николаевич (Шельдяев — "Ъ-Уфа") и минфин — обязательно начать стройку. Потому что у нас антилидерами были стадион в Мелеузе и два бассейна в Федоровском и Куюргазинском районе. Сейчас антирейтинг возглавляют "Шахтер" и хирургический корпус в Учалах. Хуже всего — "Шахтер"»
О вероятности повтора топливного кризиса: «Противник жестко атакует нефтеперерабатывающие предприятия. Последнее — позавчера, Ленинградская область. Там было достаточно большое количество. Все зависит от того, насколько мы эффективно сможем отбиться. Если мы не отобьемся, кризис конечно придет: а как, если бензина нет? Очень важно отбиваться. Очень важно качественно выполнить эту тяжелую работу — это первое.
Второе: надо ясно понимать, что крупнейший нефтеперерабатывающий центр Уфы работает не только на Башкортостан — он работают на всю страну, потому что мы не поглощаем такого большого объема производства. Понятно, что идут определенные перетоки туда-сюда. Что мы видим из сильно меня тревожащего? — В ряде регионов, в которых нанесен чувствительный удар, опять вводятся ограничения. Как бы это как падающее домино к нам не пришло. Я не могу повлиять на обеспечение обороны Рязанского нефтеперерабатывающего узла, Московского — я отвечаю за этот. Пока мы отбиваемся. Пока мы ни на грамм не снизили объемы выпуска нефтепродуктов. Вот какое задание по линии правительства страны, президента идет по выпуску нефтепродуктов — бензина, дизеля, мазута — мы все это делаем.
Что еще очень важно, много интересных вещей вскрылось, когда был топливный кризис. Многое упиралось в чисто организационные вещи. Понимаете, все сводить только к нефтеперерабатывающему узлу не надо. У нас не все АЗС принадлежат "Башнефти". Нет, у нас большая группа АЗС — это ЛУКОЙЛ. И летом мы именно на АЗС ЛУКОЙЛа не видели нефтепродуктов. У нас несколько десятков частных АЗС. Кстати, некоторые АЗС у нас до сих не оправились, потому что пошел разрыв по деньгам. Мы научились в таких кризисных условиях работать, так что дай бог сейчас отстоять наши предприятия, так что будет бензин».
О прогнозах социально-экономической ситуации: «Почти пять лет СВО мы проходим без потрясений. Объективно говоря. Зарплата выплачивается, предприятия работают, что-то строим. Без потрясений. Что будет дальше? Мы не знаем. Мы точно знаем: будут вызовы. Остальное зависит только от нас. От руководства республики, от жителей, от предприятий. И в близкой перспективе каких-то для нас «черных лебедей» я не вижу. Состояние экономики по всем показателям — по балансам предприятий, по объемам рознично-оптовой торговли, по инвестициям, по модернизации, по индексу промышленного производства, который у нас очень высокий — более 7%, это выше почти в два раза среднероссийских показателей».
О значимости саммита ШОС в 2028 году: «Наследие ШОС будет. Это значит, будут какие-то объекты, которые мы будем считать, что [построены] благодаря ШОС. Здесь можно жить по принципу "давайте не будем ввязываться ни в какие дела, будем жить на периферии большой политической жизни", либо мы все-таки Республику Башкортостан, Уфу позиционируем как город, который, в том числе, может позволить себе стать центром, в котором будут приниматься судьбоносные решения».
О сложностях международной торговли: «В этом году у нас общий внешнеэкономический товарооборот снизился на 12%. Это плохо. Потому что внешняя торговля, внешняя кооперация, внешнеэкономическая деятельность — это увеличение добавочной, прибавочной стоимости наших предприятий. Когда они снижаются, наши предприятия страдают. Это доступ к технологиям. Вы не представляете, на какие "выкрутасы" руководители предприятий идут для того, чтобы получить доступ к технологиям, станочным паркам, чтобы сбыть продукцию, к логистике, через расчеты, безумные схемы».
О переговорах с Украиной: «Я понимаю всю боль, тяжесть, которые переносят и наши воины, и члены их семей. Но если неправильно провести переговоры, лишь бы остановить, ситуация потом точно взорвется. Даже сомнений нет никаких. Она взорвется и будет кровоточить так что мама не горюй. Поэтому очень важны переговоры, которые позволят четко обезопасить нашу страну на долгие годы и, соответственно, дать ей возможность развития».
О дорогах: ««Вы все понимаете, многие проекты сдвинуты вправо, но, тем не менее, работы ведутся. Это касается и дороги в сторону Челябинска. От Балтики до границы (с Челябинской областью) тяжелая очень дорога, особенно зимой. Я все, что можно оборвал, как говорится, и обошел все кабинеты. Дорога в планах министерства транспорта Российской Федерации четко стоит, но после 2030 года.
Мы бьем параллельную дорогу трассе Уфа – Инзер через Ишимбайский район. В этом году сделали восемь километров. Очень сложный рельеф, гористая местность. Понятно, что она строится не такими темпами, чтобы за два года закончить, но работа ведется. Принцип у меня такой: лучше делать понемножку, но настойчиво, чем говорить.
Состояние и качество федеральных дорог достаточно на высоком уровне поддерживаем. Региональные дороги управление дорожного хозяйства республики держит на достаточно высоком контроле. За их содержание отвечает "Башкиравтодор", который немножко в чувство начал приходить.
А самое большое количество жалоб — это межмуниципальные дороги, муниципальные, внутрисельские. Мы будем сейчас думать, как делать на них акцент».
О борьбе с вейпами: «Мы не определились. Опыт подсказывает мне, что запрет — не самое эффективная мера государственного влияния, решения вопроса. Почему-то очень часто люди и государство порой очень одномерными мерами пытаются решить многомерные проблемы. И как правило инструмент "запретить это сейчас" — не работает. Классический пример: если мы запретим сейчас продажу алкоголя или скажем продавать алкоголь один час в неделю, то что произойдет? — Рынок появится сразу подпольный. Надо понять, что там на самом деле происходит. Вейпы — это тоже сложившийся рынок. Я его совсем не защищаю, я искренне считаю, что это вредно — и для взрослого человека, и для молодого человека, для ребенка тем более. Эта проблема — она уже есть. И вот так подойти и сказать: запретили? — Нет, так мы точно откроем "второй рынок". "Второй рынок" чем опасен? — Тем, что это нелегальный рынок».
О мерах привлечения молодых специалистов на промышленные предприятия: «Работа с выпускниками наших ссузов всегда носит двусторонний характер. И здес даже это вопрос не ко мне, а к вам. Поверьте, мы руководителей наших профессиональных учебных заведений на что ориентируем? Я их попропросил быть более капризными. Если раньше мы ходили по принципу: возьмите, возьмите наших ребят мы так больше ходить не будем. По двум причинам. Мы систему среднего образования сильно укрепили и сильно улучшили. Мы ее улучшили инфраструктурно, мы ее улучшили в планеформирования компетенций у молодых, и поэтому мы можем себе позволить капризничать. Что я имею в виду? Там, где предприятие проявляет активную позицию, не вылазит у них кто-то с колледжа, охотится за этими ребятами, и в период уже их учебы либо маленькой стипендией, либо возможностью подработать и так далее - тогда этот парень или эта девушка уже начинает прирастать к вашему предприятию. Я могу привести в пример предприятие «Таврос». Это мясное, молочное большое предприятие. Они практически во всех колледжах сельскохозяйственных настолько глубоко интегрировались, они финансируют лаборатории, в аграрном университете они целую лабораторию генетики построили за свой счет».
О Фонде развития промышленности Башкирии: «Работа Фонда развития промышленности будет продолжаться. Фонд развития промышленности — один из действенных инструментов. Капитализируете его, фонд у нас один из лучших в стране. Поэтому всем руководителям говорю: мы ждем от вас предложения по дальнейшей модернизации и инвестиции в ваше производство».
О благоустройстве общественных пространств в муниципалитетах: «Я попросил у руководства "Башнефти" в рамках благотворительной помощи: давайте начнем большую программу, чтобы привести в порядок площади районных центров. Мы сейчас эту работы начинаем: Ермекеевский район, Аскинский район, Татышлинский район — уже в следующем году начинается работа».
Об исполняющем обязанности главе администрации Уфы Рустаме Шарипове и его команде: «17 ноября состоится заседание городского совета Уфы, который назначит нового руководителя администрации Уфы. Я специально пригласил с Хайбуллинского района Рустама Денисламовича. Он там два муниципалитета прошел, человек с характером, человек не злой. Поэтому посмотрим, как говорится, депутаты сделают свое. Сразу могу сказать, что новой команде Уфы предстоит очень серьезный вызов. 2028 год — это ШОС. Это более 30 глав стран. Это ведущие мировые державы: Китайская народная республика, Российская Федерация, Индия. Крупные державы, в том числе. Нам предстоит просто потрясающий, огромный объем работы».
Об отражении атак БПЛА и обеспечении безопасности предприятий: «С момента первой атаки, которая произошла на «Газпром нефтехим Салават», мы сделали очень серьезный рывок. Сейчас полный объем вооружения на основных предприятиях имеется. Все технические вещи говорить не буду, но хочу сказать: мы очень серьезную работу провели по пассивной безопасности с Минобороны и с руководством предприятий. Сегодня у нас с утра была объявлена беспилотная опасность, через республику транзитом пролетали. Семь беспилотников сегодня были сбиты на территории республики Башкортостан. Часть, соответственно, ушла на другие территории. Достаточно серьезная атака была на прошлой неделе, мы отбились, — заявил Радий Хабиров. — Средства, которые выделяются на пассивную безопасность предприятий, превышает уже 30 млрд руб.».