Американская горнолыжница Вонн перенесла девятую операцию после падения на Играх
Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла девятую операцию после травмы, полученной на Олимпийских играх 2026 года. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
На Олимпийских играх 2026 года Линдси Вонн выступала с разрывом крестообразной связки. На соревнованиях по скоростному спуску она зацепилась за рамку ворот и упала, после чего несколько раз перевернулась. Горнолыжница сломала большеберцовую кость, ей грозила ампутация. В октябре она вошла в состав американской сборной на сезон-2026/27.
Спортсменка рассказала, что ей удалили пластины и импланты, установленные после перелома. Она также выразила надежду, что перенесенная операция станет последней.
В 2019 году Линдси Вонн объявила об уходе из спорта, однако через пять лет возобновила карьеру. В декабре 2025 года американка выиграла соревнования по скоростному спуску в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в истории. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере она завоевала золото в скоростном спуске. Также в активе 42-летней горнолыжницы два золота чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.