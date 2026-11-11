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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Жителю Кубани вынесли приговор за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в 350 тыс. руб. 36-летнего жителя Горячего Ключа за оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Суд установил, что в апреле 2025 года фигурант размещал из дома комментарии, оправдывающие терроризм и его пропаганду. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.
Кроме штрафа, ему на два года запретили администрировать сайты и страницы в интернете. Использовавшийся при совершении преступления мобильный телефон конфискован в пользу государства.
Наталья Белоштейн