Жителю Кубани вынесли приговор за оправдание терроризма
Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в 350 тыс. руб. 36-летнего жителя Горячего Ключа за оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Суд установил, что в апреле 2025 года фигурант размещал из дома комментарии, оправдывающие терроризм и его пропаганду. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.
Кроме штрафа, ему на два года запретили администрировать сайты и страницы в интернете. Использовавшийся при совершении преступления мобильный телефон конфискован в пользу государства.