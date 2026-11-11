В Севастополе пустили с молотка три участка на набережной за 235,3 млн рублей

Самый дорогой лот оценили в 235,3 млн руб. В него вошли принадлежащие должнику доли размером 1/2 в трех земельных участках на набережной Андрея Первозванного: участок площадью 615 кв. м на доме № 6А и два участка по 790 кв. м на домах № 8А и 10А. Их общая площадь составляет 2,2 тыс. кв. м. В объявлении отмечается, что участки № 8А и 10А занимают незарегистрированные капитальные строения. На одном расположен двухэтажный объект, на другом — двухэтажное и одноэтажное строения. Организатор указывает на возможность объединить три участка в один площадью 2 195 кв. м.