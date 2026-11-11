В Севастополе пустили с молотка три участка на набережной за 235,3 млн рублей
В Севастополе выставили на торги имущество банкротящегося экс-директора завода Вячеслава Криворога. Начальная стоимость трех лотов составляет 257,7 млн руб. Самый дорогой актив — половины трех земельных участков на набережной Андрея Первозванного в Гагаринском районе, следует из сообщения на Федресурсе от 11 ноября.
Заявки на участие в торгах принимают с 12 ноября по 18 декабря. Открытый аукцион назначили на 21 декабря 2026 года. Организатором выступает арбитражный управляющий Владимир Токарев, торги пройдут на электронной площадке «АРБбитЛот».
Самый дорогой лот оценили в 235,3 млн руб. В него вошли принадлежащие должнику доли размером 1/2 в трех земельных участках на набережной Андрея Первозванного: участок площадью 615 кв. м на доме № 6А и два участка по 790 кв. м на домах № 8А и 10А. Их общая площадь составляет 2,2 тыс. кв. м. В объявлении отмечается, что участки № 8А и 10А занимают незарегистрированные капитальные строения. На одном расположен двухэтажный объект, на другом — двухэтажное и одноэтажное строения. Организатор указывает на возможность объединить три участка в один площадью 2 195 кв. м.
Еще один лот стоимостью 20,8 млн руб. — земельный участок площадью 556 кв. м в садовом товариществе «Клеры-2» в Гагаринском районе. Он находится в собственности господина Криворога. На земле расположен незарегистрированный двухэтажный садовый дом площадью около 100 кв. м. Третий лот — гараж площадью 20,6 кв. м на проспекте Античном, 3А. Его начальная цена составляет 1,63 млн руб.
Арбитражный суд Севастополя возбудил дело о банкротстве Вячеслава Криворога 27 сентября 2024 года по заявлению кредитора Юрия Кривенко. В ноябре того же года суд ввел процедуру реструктуризации долгов. 25 августа 2025 года Вячеслава Криворога признали банкротом и открыли процедуру реализации имущества.
Согласно судебным материалам, реестр требований кредиторов сформировали на 149,8 млн руб. Крупнейший кредитор — АО «Специальное конструкторское бюро Министерства обороны РФ», которому Криворог задолжал 136,4 млн руб. Еще 6,5 млн руб. составляют требования налоговой службы, 4 млн руб. — Юрия Кривенко, 2,8 млн руб. — Михаила Шлыка.
Банкротство связано с прежней деятельностью Вячеслава Криворога в АО «Научно-технический центр „Импульс-2“». Он руководил предприятием с апреля 2014 года по февраль 2018 года и контролировал его деятельность. Впоследствии суд привлек его к субсидиарной ответственности по обязательствам компании.
Судебные акты указывают, что полученные авансовые средства по линии гособоронзаказа израсходовали, в том числе на премии руководству. В частности, за период с февраля по октябрь 2015 года руководству предприятия выплатили премии на 15,7 млн руб. При этом у компании оставались долги перед работниками.
После возникновения финансовых проблем предприятия кредиторы добились привлечения Вячеслава Криворога к субсидиарной ответственности. В 2024 году апелляционный суд удовлетворил требования кредиторов, включая СКБ Минобороны, налоговой службы и физических лиц. Общая сумма взысканий по первоначальному спору превысила 150 млн руб.
В рамках личного банкротства финансовый управляющий также оспаривал сделки по отчуждению недвижимости должника. В частности, в апреле 2026 года апелляционная инстанция признала недействительным договор дарения квартиры площадью 254,3 кв. м, заключенный Вячеславом Криворогом в октябре 2019 года. 18 сентября Арбитражный суд Центрального округа рассмотрел кассационную жалобу по этому спору. Кроме того, 22 сентября 2026 года апелляционный суд признал недействительными сделки дарения квартир, совершенные в сентябре 2019 года между родственниками должника.
В октябре Верховный суд РФ отказал Вячеславу Криворогу и другим участникам споров в приостановлении исполнения судебных актов о возврате имущества в конкурсную массу, следует из Определения ВС РФ от 16 октября 2026 года.