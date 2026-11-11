С начала года в Геленджике провели около тысячи пластических операций

В Геленджике с начала 2026 года провели около тысячи пластических операций. Все они выполнены в клинике «Ланцетъ», сообщила заместитель главы города Янина Скорикова. По ее словам, курорт закрепил за собой ведущие позиции в области пластической хирургии на юге России.