С начала года в Геленджике провели около тысячи пластических операций
В Геленджике с начала 2026 года провели около тысячи пластических операций. Все они выполнены в клинике «Ланцетъ», сообщила заместитель главы города Янина Скорикова. По ее словам, курорт закрепил за собой ведущие позиции в области пластической хирургии на юге России.
Среди наиболее востребованных направлений клиники — фейслифтинг, абдоминопластика и реконструктивная хирургия. Отдельное место занимают операции после аварий, ожогов и других травм, направленные на восстановление внешности и утраченных функций. В числе пациентов — участники специальной военной операции.
В связи с высоким спросом на медицинские услуги планируется строительство нового корпуса клиники. В нем предусмотрят современные операционные, помещения для послеоперационной реабилитации и стационарные палаты. По оценке властей, расширение инфраструктуры позволит почти вдвое увеличить число операций.
Развитие пластической и реконструктивной хирургии стало одной из тем III научно-практической конференции «Теплая осень Геленджика», которая прошла 7–8 ноября. Ее председателем выступила главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава России, член-корреспондент РАН и президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
В конференции приняли участие более 50 специалистов. Они обсудили современные методы пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и реабилитации пациентов.