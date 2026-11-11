Аренда квартир подешевела в Воронеже, Белгороде и Курске

В целом по стране из 70 городов только в семи аренда «однушек» за октябрь поднялась в цене, «двушки» подорожали в 12 городах, а «трешки» — в 20. Авторы исследования отметили, что высокий сезон на рынке аренды, в течение которого ставки росли, в 2026 году длился только два месяца — август и сентябрь. После этого падение стоимости съемного жилья продолжилось.