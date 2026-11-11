Аренда квартир подешевела в Воронеже, Белгороде и Курске
В октябре 2026 года в России отмечено продолжение снижения стоимости съемного жилья. В Воронеже аренда однокомнатной квартиры в среднем стоила в прошлом месяце 21,8 тыс. руб. По сравнению с сентябрем сумма уменьшилась на 0,8%. Двухкомнатные квартиры в аренду отдавали за 27,6 тыс. руб. (–1,5%), а трехкомнатные — за 35,3 тыс. руб. (–1%). Об этом свидетельствуют данные исследования федерального портала «Мир квартир».
Снижение платы за съемное жилье в Черноземье было зафиксировано по итогам месяца почти повсеместно. Прирост наблюдался только по трехкомнатным квартирам в Липецке и двухкомнатным в Орле. В остальном же авторы исследования получили следующие цифры:
В Белгороде однокомнатные квартиры сдавали за 22,5 тыс. руб. (–1,5%), двухкомнатные — за 29,4 тыс. руб. (–2,2%), трехкомнатные — за 35,1 тыс. руб. (–0,3%).
В Курске однокомнатные квартиры сдавали за 23,4 тыс. руб. (–0,7%), двухкомнатные — за 28,5 тыс. руб. (–0,4%), трехкомнатные — за 36,1 тыс. руб. (–0,8%).
В Липецке однокомнатные квартиры сдавали за 20,8 тыс. руб. (–1,6%), двухкомнатные — за 26,3 тыс. руб. (–0,6%), трехкомнатные — за 34,8 тыс. руб. (+2,2%).
В Орле однокомнатные квартиры сдавали за 19,2 тыс. руб. (–0,9%), двухкомнатные — за 25,3 тыс. руб. (+1,6%), трехкомнатные — за 30,3 тыс. руб. (–5,1%).
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В целом по стране из 70 городов только в семи аренда «однушек» за октябрь поднялась в цене, «двушки» подорожали в 12 городах, а «трешки» — в 20. Авторы исследования отметили, что высокий сезон на рынке аренды, в течение которого ставки росли, в 2026 году длился только два месяца — август и сентябрь. После этого падение стоимости съемного жилья продолжилось.
«Экономическая ситуация в стране, отсутствие роста доходов не внушают оптимизма арендаторам, которые не стремятся арендовать более просторные, качественные и лучше расположенные квартиры. Напротив, все стараются сэкономить, и часто владельцам жилья приходится им уступать»,— прокомментировал данные гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в период с октября 2025-го по октябрь 2026-го наибольший прирост средней цены квартиры на вторичном рынке в макрорегионе был зафиксирован в Орле, где он составил 14,7%. В Воронеже сумма выросла на 14,5% — в среднем жилье стоит порядка 6,7 млн руб.