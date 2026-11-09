В Черноземье цены квартир на «вторичке» быстрее всего растут в Воронеже и Орле

По подсчетам портала, стоимость квадратного метра вторичной квартиры в Орле составляет 97,88 тыс. руб. За октябрь показатель вырос на 0,5%, а за полный год — на 9,4%.

В Воронеже годовой рост средней цены квартиры составил 14,5%. В среднем жилье стоит 6,67 млн руб. За прошлый месяц сумма выросла на 0,1%. Однако «квадрат» в Воронеже стоит значительно дороже, чем в Орле, — 123,04 тыс. руб. Показатель снизился за октябрь на 0,1%, но с октября 2025-го вырос в общей сложности на 11,1%.

Стоимость квартиры в Липецке за год увеличилась на 12,4%, при том что в октябре фиксировалось минимальное снижение (на 0,1%). Сейчас она в среднем составляет 5,63 млн руб. Квадратный метр жилья оценивают в 103,08 тыс. руб. Октябрьский рост составил 0,4%, а годовой — 9,3%.

В Белгороде цена вторичного жилья за год выросла на 10,8% и достигла 7,15 млн руб. В прошлом месяце сумма выросла на 0,6%. «Квадрат» в белгородской квартире стоит порядка 126,13 тыс. руб. Этот показатель за октябрь увеличился на 0,5%, а годовой рост составил 13,1%.