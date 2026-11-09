В Черноземье цены квартир на «вторичке» быстрее всего растут в Воронеже и Орле
По подсчетам портала, стоимость квадратного метра вторичной квартиры в Орле составляет 97,88 тыс. руб. За октябрь показатель вырос на 0,5%, а за полный год — на 9,4%.
В Воронеже годовой рост средней цены квартиры составил 14,5%. В среднем жилье стоит 6,67 млн руб. За прошлый месяц сумма выросла на 0,1%. Однако «квадрат» в Воронеже стоит значительно дороже, чем в Орле, — 123,04 тыс. руб. Показатель снизился за октябрь на 0,1%, но с октября 2025-го вырос в общей сложности на 11,1%.
Стоимость квартиры в Липецке за год увеличилась на 12,4%, при том что в октябре фиксировалось минимальное снижение (на 0,1%). Сейчас она в среднем составляет 5,63 млн руб. Квадратный метр жилья оценивают в 103,08 тыс. руб. Октябрьский рост составил 0,4%, а годовой — 9,3%.
В Белгороде цена вторичного жилья за год выросла на 10,8% и достигла 7,15 млн руб. В прошлом месяце сумма выросла на 0,6%. «Квадрат» в белгородской квартире стоит порядка 126,13 тыс. руб. Этот показатель за октябрь увеличился на 0,5%, а годовой рост составил 13,1%.
Самые дорогие квадратные метры и вторичные квартиры, по подсчетам авторов исследования, — в Курске. При не самом высоком годовом росте в 3,8% стоимость жилья там оценили в 7,52 млн руб. Причем в октябре сумма уменьшилась на 0,4%. «Квадрат» вторичного жилья за прошлый месяц потерял 0,7%, но рост за полный год все равно достиг 9,8%. Его стоимость — 141,39 тыс. руб.
За 12 месяцев в среднем по 70 городам «квадрат» на регулярном рынке подорожал на 10,8%. Средний лот за год вырос на 11,7%. Предложение квартир в базе увеличилось за год на 10%. За октябрь метр «вторички» в российских городах в среднем подорожал всего на 0,1% — до 136,50 тыс. руб. Стоимость квартиры за октябрь выросла на такую же величину и составила свыше 7,29 млн руб. Предложение объектов за месяц увеличилось на 5%.