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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Черноземье цены квартир на «вторичке» быстрее всего растут в Воронеже и Орле

За календарный год — в период с октября 2025-го по октябрь 2026-го — наибольший прирост средней цены квартиры на вторичном рынке в макрорегионе был зафиксирован в Орле, где он составил 14,7%. Сейчас стоимость «вторички» составляет в среднем порядка 5,75 млн руб., за минувший октябрь сумма увеличилась на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные исследования федерального портала «Мир квартир».

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • По подсчетам портала, стоимость квадратного метра вторичной квартиры в Орле составляет 97,88 тыс. руб. За октябрь показатель вырос на 0,5%, а за полный год — на 9,4%.

  • В Воронеже годовой рост средней цены квартиры составил 14,5%. В среднем жилье стоит 6,67 млн руб. За прошлый месяц сумма выросла на 0,1%. Однако «квадрат» в Воронеже стоит значительно дороже, чем в Орле, — 123,04 тыс. руб. Показатель снизился за октябрь на 0,1%, но с октября 2025-го вырос в общей сложности на 11,1%.

  • Стоимость квартиры в Липецке за год увеличилась на 12,4%, при том что в октябре фиксировалось минимальное снижение (на 0,1%). Сейчас она в среднем составляет 5,63 млн руб. Квадратный метр жилья оценивают в 103,08 тыс. руб. Октябрьский рост составил 0,4%, а годовой — 9,3%.

  • В Белгороде цена вторичного жилья за год выросла на 10,8% и достигла 7,15 млн руб. В прошлом месяце сумма выросла на 0,6%. «Квадрат» в белгородской квартире стоит порядка 126,13 тыс. руб. Этот показатель за октябрь увеличился на 0,5%, а годовой рост составил 13,1%.

  • Самые дорогие квадратные метры и вторичные квартиры, по подсчетам авторов исследования, — в Курске. При не самом высоком годовом росте в 3,8% стоимость жилья там оценили в 7,52 млн руб. Причем в октябре сумма уменьшилась на 0,4%. «Квадрат» вторичного жилья за прошлый месяц потерял 0,7%, но рост за полный год все равно достиг 9,8%. Его стоимость — 141,39 тыс. руб.

Тамбов в рейтинг 70 крупнейших городов РФ не вошел.

За 12 месяцев в среднем по 70 городам «квадрат» на регулярном рынке подорожал на 10,8%. Средний лот за год вырос на 11,7%. Предложение квартир в базе увеличилось за год на 10%. За октябрь метр «вторички» в российских городах в среднем подорожал всего на 0,1% — до 136,50 тыс. руб. Стоимость квартиры за октябрь выросла на такую же величину и составила свыше 7,29 млн руб. Предложение объектов за месяц увеличилось на 5%.

«Несколько месяцев подряд рост на вторичном рынке опережал первичный, но теперь этот тренд, похоже, завершился, и динамика снова идет своим обычным порядком, когда новостройки увеличиваются в цене быстрее. Годовой прирост явно проигрывает первичному рынку»,— резюмировали авторы исследования.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Воронеж лидирует в Черноземье по росту цен на квадратный метр в новостройках. За полный год «квадрат» подорожал на 11,9% — до 155,6 тыс. руб., при том, что за октябрь показатель, напротив, снизился на 0,3%. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 13,9% и составила свыше 8 млн руб.
Денис Данилов